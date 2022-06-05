الجزائر لن تتنازل عن ملفات المفقودين والأرشيف وجرائم فرنسا

مذكّرا بنضالات موريس أودان.. وزير المجاهدين:

أشاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة الأحد، بنضالات موريس أودان وكل مفقودي الثورة التحريرية، مجددا سعي الجزائر للتعرف على مكان وجود رفاتهم.

في ندوة حول مناضل القضية الجزائرية موريس أودان، احتضنها المتحف الوطني للمجاهد، قال ربيقة إن وزارة المجاهدين “ستواصل استغلال الأبحاث والأعمال العلمية والشهادات الحية للتعرف على مكان وجود رفات المناضل موريس أودان وكل مفقودي الثورة التحريرية”.

وأضاف أنّ “الجرائم البشعة للاستعمار الفرنسي لن يطالها النسيان ولن تسقط بالتقادم”، مبرزا أنه “لا مناص من المعالجة المسؤولة المنصفة والنزيهة لملف الذاكرة والتاريخ في أجواء المصارحة والثقة”.

وفي هذا الصدد، جدّد ربيقة التأكيد على “مواصلة المساعي لاسترجاع الأرشيف واستجلاء مصير المفقودين أثناء الثورة التحريرية المجيدة وتعويض ضحايا التجارب النووية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الملف”.

وفي معرض حديثه عن السيرة الذاتية والنضالية للمناضل، موريس أودان، الذي تحيي الجزائر بعد أيام ذكرى حادثة اختفائه القسري واختطافه من طرف القوات الاستعمارية في 11 جوان 1957، واغتياله بعد تعرضه لأبشع أنواع التعذيب، وصف وزير المجاهدين هذا الأخير بـ”البطل والرجل العظيم وأحد رموز الثورة التحريرية المجيدة”، مشدّدا على أنّ التاريخ “سيحفظ له شجاعته والتزامه وإصراره وسيبقى اسمه محفورا في ذاكرة الشعب الجزائري”.

واستطرد: “موريس أودان كان المناضل الشريف الذي آمن بالجزائر وبحق الإنسان في الحرية، وهو من أكبر المناهضين للاستعمار”.

ودعا الوزير الأساتذة والباحثين والمؤرخين إلى “تكثيف الجهود لتعميق الدراسات والأبحاث حول السيرة والمسيرة النضالية للرمز موريس أودان، لاسيما ما تعلق منها بظروف اختفائه وإنجاز أعمال علمية تبرز نضاله حتى تظل مبادئه الإنسانية متقدة تسهم في إذكاء ودعم حركات تحرر الشعوب التي مازالت تحت نير الاستعمار”.

من جانبه، نوه نجل المناضل أودان، بيار أودان، بالأهمية التي توليها السلطات الجزائرية لملف مفقودي الثورة التحريرية، داعيا إلى استغلال كافة السبل والوسائل من أجل إيجاد رفات والده وكل مفقودي الثورة الجزائرية.

وبعد أن عبّر عن سعادته بتواجده بين أحضان الشعب الجزائري، أكد بيار أودان أنّ الحفاظ على الذاكرة “أمر مقدّس للمضي نحو المستقبل”.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس جمعية “جوزيت وموريس أودان”، بيار مونسات، حرص جمعيته على “إبراز حقيقة اغتيال موريس أودان ومن ورائه آلاف المفقودين”، مشيرا إلى أنّ “النضال مستمر لكشف جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر”.