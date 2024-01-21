“الجزائر لن تقبل وضع الشعب الفلسطيني تحت الوصاية”

قوجيل يؤكد خلال استقبال رئيس برلمان كوريا:

أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، الأحد، أن الجزائر تقف دائماً وأبداً مع فلسطين ومع حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشدّدا على أنها لا تقبل وضع الشعب الفلسطيني تحت الوصاية أو التسلّط بأيّ شكل كان.

ودعا قوجيل “كيم جين بيو” رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا، خلال جلسة مباحثات بمقر المجلس، إلى العمل جنباً إلى جنباً مع الجزائر في منظمة الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الأممي بصفتهما عضوين غير دائمين، ابتغاء إيجاد حل ومخرج عادل للقضية الفلسطينية بما يتماشى والمواثيق والمقررات الأممية في هذا الشأن، حسب بيان لمجلس الأمة.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية، أن جمهورية كوريا تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء الغربية، وتأمل أن يتم حل هذه القضية بشكل سلس من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية في إطار الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن وبطريقة مقبولة للجميع.

كما أكد على أهمية التنسيق بين كوريا والجزائر بمجلس الأمن الدولي لتكريس الأمن والاستقرار في جميع مناطق العالم والعمل من أجل استتباب الأمن في شبه الجزيرة الكورية ودعم الجهود الدولية لجعلها منطقة خالية من السلاح النووي.