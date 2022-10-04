الجزائر- ليبيا في المباراة الافتتاحية يوم 13 جانفي المقبل

بطولة إفريقيا للاعبين للمحليين 2022:

يواجه المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم للاعبين المحليين، نظيره الليبي، يوم الجمعة 13 جانفي المقبل بملعب براقي (الجزائر العاصمة)، في افتتاح الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للأمم للمحليين-شان 2023، المقررة بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فبراير 2023. وتجمع المقابلة الأخرى للمجموعة الأولى، المبرمجة هي الأخرى بملعب براقي، في الأمسية بين المنتخبين، الإثيوبي والموزمبيقي (20.00سا). وبعدها يلاقي لاعبو المدرب الوطني مجيد بوقرة، يوم الثلاثاء 17 جانفي، نظراءهم الأثيوبيين (00ر17سا)، قبل إنهاء الدور الأول بمواجهة الموزمبيق، يوم السبت 21 جانفي (20.00سا).

ويشارك في المنافسة القارية لأول مرة 18 فريقا، عقب قرار الكونفدرالية الإفريقية برفع عدد الفرق المشاركة، التي تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات من أربعة منتخبات ومجموعتين من ثلاثة منتخبات.

ويتأهل الفريقان الأولان للمجموعات: الأولى، الثانية والثالثة بالإضافة إلى الأول عن كل مجموعة من المجموعتين، الرابعة والخامسة إلى الدور ربع النهائي.

وتقام منافسة الطبعة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بملاعب براقي (الجزائر العاصمة)، 19 ماي 1956 ( عنابة)، ميلود هدفي (وهران) والشهيد حملاوي ( قسنطينة).

للتذكير، جرت عملية سحب قرعة بطولة إفريقيا للمحليين- شان 2023، يوم السبت الماضي بأوبيرا الجزائر، بحضور رئيس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم ( كاف)، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، أعضاء من الحكومة وكذا لاعبين سابقين من المنتخب الوطني، على غرار رابح ماجر ولخضر بلومي.

فيما يلي برنامج المجموعة الأولى ( ملعب براقي)

الجمعة 13 جانفي 2023 :

الجزائر- ليبيا (17.00سا)

إثيوبيا – الموزمبيق (20.00سا)

الثلاثاء 17 جانفي 2023:

الجزائر- إثيوبيا (17.00سا)

الموزمبيق- ليبيا (20.00سا)

السبت 21 جانفي 2023 :

الموزمبيق – الجزائر (20.00سا)

ليبيا- إثيوبيا (20.00سا)