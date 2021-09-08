الجزائر ليست في مأمن من تهديدات المتحور “مو”

فوزي درار مدير معهد باستور

أكّد فوزي درار مدير معهد باستور، أنّ الجزائر ليست في مأمن من تهديدات فيروس كورونا المتحور “مو”، الذي حذّرت منه المنظمة العالمية للصحة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن أدرجته في خانة المتغيرات تحت المراقبة بعد زيادة نسبة انتشاره، حيث رصد للمرة الأولى في كولومبيا شهر جانفي الماضي، وسجّلت إصابات به في دول عدة بأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وقال درار، خلال نزوله ضيفا على البرنامج الإذاعي “صباح البهجة”، إنه إلى غاية الآن لم يتم تسجيل أي حالة بهذا المتحور في بلادنا، لكن من غير المستبعد تسجيلها إذا ما استمرت وتيرة التلقيح بالشكل الذي هي عليه الآن.

ودعا درار المواطنين إلى مساعدة القطاع الصحي في توسيع عملية التلقيح والإقبال عليه من أجل بلوغ المناعة الجماعية المقدرة بتلقيح 70 بالمائة من الجزائريين.

وأضاف المتحدث أن اللقاح يبقى الوسيلة الوحيدة الآمنة والفعالة لتجنب تعقيدات الفيروس ومختلف المتحورات التي قد تسجل.