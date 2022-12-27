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الجزائر
وزير المجاهدين:

الجزائر ماضية في تعزيز صرح مؤسساتها وحماية مكتسباتها

ق. و
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الجزائر ماضية في تعزيز صرح مؤسساتها وحماية مكتسباتها
ح.م
وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر وبفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ماضية في تعزيز صرح مؤسساتها وحماية مكتسباتها وممارسة سيادتها بما يحمي أمنها ويحفظ كرامة شعبها.
وأوضح ربيقة في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول الرئيس الراحل، هواري بومدين، بالمركز الدولي للمؤتمرات، والذي حمل عنوان “هواري بومدين.. رجل دولة بعزيمة أمة”، أن “الجزائر اليوم بأبنائها البررة ورجالها المخلصين وبفضل القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لا تزال ماضية في تعزيز صرح مؤسساتها وحماية مكتسباتها وممارسة سيادتها، بما يحمي أمنها ويحفظ كرامة وراحة شعبها، ومستجمعة لطاقاتها ومواردها لترفع سقف طموحاتها وكلها وعي بالرهانات واستعدادا للتحديات، ومناصرة قضايا أمتها بقوة عقيدتها وثبات مواقفها”.
وأضاف الوزير بهذه المناسبة التي تتزامن وإحياء الذكرى الـ44 لرحيل الرئيس بومدين، أن “الرئيس تبون يجدد التزامه الكامل بالحرص على تأمين الذاكرة وتحقيق المناعة المجتمعية بتعظيم العظماء والوفاء لبطولاتهم وتضحياتهم الجسيمة، من خلال تجديد العهود والأفكار وتفجير الطاقات للحفاظ على الوطن”.
فالجزائر الجديدة -يقول السيد ربيقة- “تجعل من أيامها الخالدات منارات تضيء الطريق الصحيح الذي رسمه الشهداء الأبرار والمجاهدون الميامين، وهو ما يدعونا إلى إحاطة تاريخنا الوطني بسياج الحفظ وتعزيز الدفاع عن ذاكرتنا“.

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