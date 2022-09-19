“الجزائر ما بعد الحقبة الاستعمارية” محور تظاهرة بالمركز الثقافي العربي في باريس

تناقش عدة محاور من التواجد العثماني إلى الاستعمار الفرنسي

“الجزائر ما بعد الحقبة الاستعمارية” هو عنوان التظاهرة التي ستقام بمعهد العالم العربي في باريس في 29 من الشهر الجاري.

تعتبر التظاهرة التي ستدوم عدة أيام جزءا من أيام الخميس في الجلسات التي يشرف عليها المترجم والباحث فيكتور سلامة وتستمر عدة أيام، كما تعمل على “إعادة اكتشاف” تاريخ الجزائر قبل غزو فرنسا عام 1830، ولكن أيضًا للتعرف على المجتمع الجزائري ما بعد الاستعمار بكل تنوّعه.

تجري التظاهرة وفقا لما ذكره موقع المركز الثقافي العربي في باريس في خمس جلسات تتمحور حول ديناميكية المجتمع الجزائري وبعد الفترة الاستعمارية، وتنوّعه الثقافي والسياسي والقضايا المعاصرة الرئيسية. وسينعقد الافتتاح في الواقع يوم الخميس 29 سبتمبر وسيدور حول الجزائر والوصاية العثمانية. “لطالما تمتعت الجزائر، التي كانت تحت الوصاية العثمانية من عام 1587 حتى عام 1830، بحكم ذاتي كبير. في هذه المنطقة الشاسعة، ستولد مقاومة الاستعمار الفرنسي، وعلى رأسها زعيم غير متوقع: عبد القادر بن محي الدين، عالم صوفي يصبح قائداً عسكرياً”.

تقترح المائدة المستديرة الافتتاحية لهذه الدورة (إعادة) اكتشاف هذه الفترة الأساسية، على الرغم من إساءة فهمها في كثير من الأحيان، وتشهد التظاهرة مشاركة عدد من الأسماء على غرار الآن مسعود، سلمي ورشيد هرقل محمد اولدي وأحمد بويردين، ستعرف جلسة الخميس 6 أكتوبر مناقشة محاور مثل “الجزائر في مواجهة العالم: أي ثقل دبلوماسي؟” في الواقع، تتناول هذه المائدة المستديرة الثانية الوضع الإقليمي والدولي لأكبر دولة في إفريقيا. ما هو أفقها الاقتصادي والدبلوماسي؟ ما هي الجغرافيا السياسية للطاقة على خلفية ارتفاع الأسعار؟ ما هو الدور المنتظر للجزائر على الساحة الإقليمية وخاصة في منطقة الساحل وليبيا؟ أي مستقبل لعلاقاتها مع المغرب وأوروبا؟ وسيدير هذه المائدة المستديرة داليا غانم، وقادر عبد الرحيم، وعبد الفتاح حريزي، وجان فرانسوا داجوزان. فيما ستكون جلسة الخميس 13 أكتوبر حسب البرنامج المنشور في موقع المعهد مخصصة للإبداع الفني الجزائري منذ الاستقلال. “إن دراما العقد الأسود، الحرب الأهلية التي هزت الجزائر من 1991 إلى 2002، أبطأت تطوّر الإبداع الفني الجزائري. على نحو متزايد، يتم تنظيم هذه الأخيرة بشكل عام على هامش المؤسسات الثقافية العامة. ما الذي تعكسه هذه الحركات التصويرية والسينمائية، المجتمع الجزائري وأسئلته؟

ما هو المكان والأشكال التي يتخذها الإبداع المعاصر في الجزائر الحالية؟ هذه الأسئلة ستناقشها سليمة تنفيش ومليكة درباني بوعبد الله ووسيلة تمزالي وفضيلة ياهو. يتوصل البرنامج في الخميس الموالي 20 أكتوبر بمناقشة مآلات الحراك الجزائري وموقع الجزائر من حركة الربيع العربي موقع المرأة في الواجهة السياسية. ويتولى مناقشة هذا المحور عدة أسماء على غرار فريدة سوياه، ولورنس دوفرسن أوبيرتان، وغالية، جلول.

وستختتم التظاهرة بجلسة الخميس 27 أكتوبر، والتي ستخصص، لـ”كتابة الجزائر، الكتابة في الجزائر”. وستناقش هذه الجلسة “الممارسات اللغوية وسياقاتها الاجتماعية؟ من يكتب بأي لغة وفي أي سياق؟ هل كتابات الشتات أبواق أم تعبير عن التنافر؟ لمناقشته، عديد الشخصيات، سنذكر شريف دريس وليا بولفيريني وناظم بايا.