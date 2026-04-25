الجزائر محور رئيسي في استراتيجية الصين الطاقوية الجديدة

تتجه الصين بشكل متسارع إلى تعميق حضورها في شمال إفريقيا، وفي مقدمتها الجزائر، ضمن استراتيجية تهدف إلى تأمين مصادر بديلة للطاقة وتنويع سلاسل الإمداد في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية واضطرابات ممرات الشحن، وفق ما أوردته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

وأفاد تقرير للصحيفة بحر الأسبوع المنصرم، أن الجزائر تبرز كأحد أهم محاور هذا التحول، بالنظر إلى دورها كمورد رئيسي للنفط والغاز، وعلاقاتها الممتدة مع الشركات الصينية، حيث تدير شركات صينية حكومية استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية والطاقة داخل البلاد، بما يعزز موقعها في الاستراتيجية الصينية الجديدة لأمن الطاقة.

وبحسب الصحيفة، تشمل أبرز أوجه التعاون بين الجانبين شراكة طويلة الأمد في تقاسم الإنتاج بين سوناطراك وسينوبك، إضافة إلى مشروع وحدة معالجة النافثا في مصفاة أرزيو شمال غرب البلاد، بقيمة 437 مليون دولار أمريكي (57 مليار دينار جزائري)، وهو ما يعكس عمق الارتباط بين قطاع الطاقة الجزائري والشركات الصينية.

وأشارت “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” إلى أن هذه المشاريع تأتي في سياق توجه صيني أوسع لتسريع الاستثمار في شمال إفريقيا، حيث تمثل الجزائر ركيزة قصيرة ومتوسطة المدى في استراتيجية تنويع الإمدادات، خاصة مع ما توفره من احتياطات هيدروكربونية وقدرة على دعم الإمدادات في فترات الأزمات.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن خبراء أن الجزائر يمكن أن تلعب دوراً محورياً في توفير “التخزين المؤقت للهيدروكربونات” وتعزيز استقرار الإمدادات العالمية، في وقت تسعى فيه بكين إلى تقليل اعتمادها على ممرات حساسة مثل مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو نصف وارداتها البحرية من النفط.

وتؤكد التحليلات الواردة في التقرير أن أهمية الجزائر لا تقتصر على الطاقة التقليدية فقط، بل تمتد إلى كونها منصة محتملة لتعزيز الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا، في ظل تنامي اهتمام الصين بدمج أمن الطاقة مع أهداف التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الديناميكية تجعل من الجزائر عنصراً محورياً في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الصينية خارج آسيا، ضمن رؤية تستهدف بناء ممرات بديلة للإمداد وتعزيز المرونة في مواجهة الأزمات الجيوسياسية العالمية.