الجزائر مرشحة لتصدير 10 ملايين طن من الهيدروجين سنوياً إلى أوروبا

بتكلفة 4.6 إلى 5.2 يورو/كغ.... دراسة علمية حديثة:

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر تتراوح بين 4.6 و5.2 يورو للكيلوغرام، مع إمكانية تطوير مسارات تصدير تصل إلى 10 ملايين طن سنويًا نحو الأسواق الأوروبية، اعتمادًا على مشاريع واسعة النطاق للطاقة الشمسية والتحليل الكهربائي.

وأشارت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة “Applied Energy” تحت عنوان “الأطلس الوطني المتقدم وآفاق تصدير الهيدروجين الأخضر: الحالة الجزائرية” إلى أن الجزائر، التي تمتد على مساحة تقارب 2.38 مليون كيلومتر مربع، 80% منها صحراء، تمتلك أحد أعلى مستويات الإشعاع الشمسي عالمياً، يتراوح بين 4.6 و6.6 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع يومياً، مع أكثر من 3500 ساعة سطوع شمس سنوياً في المناطق الجنوبية.

وتقدّر الدراسة أن الطلب الأوروبي المستهدف ضمن برنامج “REPowerEU” يصل إلى 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر المستورد سنوياً بحلول 2030، وهو ما يضع الجزائر ضمن أبرز المرشحين لتلبية جزء كبير من هذا الطلب.

على المستوى الطاقوي، تستهدف الجزائر إنتاج نحو 13.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ضمن برنامج وطني أوسع للوصول إلى 15,000 ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، مع هيمنة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على هذا التوسع.

وتُظهر الدراسة أن التحليل العالمي لإنتاج الهيدروجين يشير إلى إنتاج يقارب 100 مليون طن سنوياً من الهيدروجين عالمياً، إلا أن أقل من 1% فقط يأتي من مسارات منخفضة الانبعاثات، فيما تتسبب طرق الإنتاج التقليدية في انبعاث نحو 920 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتعتمد الدراسة على أطلس مكاني يربط بين إنتاج الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين، مع نمذجة لسيناريوهات مختلفة تشمل الربط بالشبكة، والممرات الطاقوية، والمناطق غير المتصلة بالشبكة، إضافة إلى تقييم قيود الأراضي والبنية التحتية والمياه.

وأظهرت النتائج أن استخدام الألواح الشمسية المائلة يحسن إنتاجية الهيدروجين ويخفض تكلفة الإنتاج مقارنة بالألواح الأفقية، ضمن نفس نطاق التكلفة التنافسية المحدد بين 4.6 و5.2 يورو/كغ.

كما يقترح النموذج مسارات تصدير تعتمد أساساً على خطوط الأنابيب نحو أوروبا، مع دراسة بدائل مرتبطة بمصادر المياه تشمل المياه الجوفية أو تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات التحليل الكهربائي.

وتخلص الدراسة إلى أن دمج الإمكانات الشمسية الكبيرة مع الموقع الجغرافي الاستراتيجي للجزائر قد يتيح بناء صناعة هيدروجين خضراء قابلة للتصدير على نطاق واسع، في حال تطوير البنية التحتية والممرات اللوجستية المخصصة لذلك.