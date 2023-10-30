الجزائر مستعدة لتكثيف الجهود لوقف الاقتتال في السودان

بوغالي يؤكد حرص الرئيس تبون على حل الأزمات بالحوار

أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، “استعداد الجزائر لتكثيف الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف الاقتتال بين السودانيين، مراعاة للمصلحة العليا لبلادهم والتأسيس لعهد جديد يلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني”.

وخلال استقباله، الاثنين، سفيرة جمهورية السودان لدى الجزائر، نادية خير محمد عثمان، في لقاء شكل فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية وسبل الرقي بها إلى مستوى تطلعات الشعبين، ذكر بوغالي، في هذا المقام، بـ”حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على حل الأزمات بتغليب لغة الحوار ورفض اللجوء إلى القوة والتدخلات الأجنبية”، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وخلال هذا اللقاء، كشف بوغالي عن “قرب” تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع السودان، “تترجم إرادة إرساء آليات تمكن برلماني البلدين من التعاون بشكل أكبر والتأسيس لمرحلة نوعية في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الميادين”.

من جهتها – يتابع المصدر ذاته – أشادت سفيرة جمهورية السودان بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما كشفت عن مشروع عمل في إطار لجنة مشتركة لتوثيق هذه العلاقات بالاستعانة بمخابر بحث متخصصة.

وانتهزت نادية خير محمد عثمان السانحة لـ”تثني على الدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر للسودان وبموقفها المتفهم للأزمة التي تمر بها بلادها”، وفقا لنفس البيان.

من جانب آخر، نوهت سفيرة جمهورية السودان بالتنوع الذي تزخر به الجزائر، حيث “أبدت اهتماما بمجال السياحة الصحراوية”، مع إبدائها “انطباعات إيجابية حول الجهود المبذولة لتشجيعها، وهو ما تجسد في الطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية الذي نظم شهر ديسمبر الماضي”.