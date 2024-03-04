الجزائر “مستعدّة بالكامل” لتنفيذ مشروع إنتاج النظائر المشعّة

نائب مدير المؤسسة الصينية للطاقة النووية

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الإثنين، نائب المدير العام للمؤسسة الصينية للطاقة النووية شانغ يانغ فانغ.

وأجري اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، بحضور محافظ الطاقة الذرية في الجزائر، وإطارات من الوزارة والمحافظة. لبحث حالة التعاون بين الجانبين، في مجال الطاقة النووية.

كما ناقش الطرفان الموضوعات المتعلقة بتطوير هذا التعاون، لا سيما المحادثات الجارية في إطار فريق العمل المتخصص الجزائري الصيني للتعاون في مجال الصناعة النووية.

ومن بين هذه المحادثات، تحدث البيان عن مشروع إنتاج النظائر المشعة في الجزائر، وعن تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال الاستخدام الطبي للتقنيات والتطبيقات النووية.

وبهذا الخصوص، أكد يانغ فانغ “قدرة الجزائر واستعدادها الكامل، لتنفيذ مشروع إنتاج النظائر المشعة. لما تتمتع به من كفاءات وخبرات وبنى وهياكل في هذا المجال”.

ليعرب وزير الطاقة والمناجم من جهته، عن ارتياحه لحالة علاقات التعاون بين محافظ الطاقة الذرية والمؤسسة الصينية، خاصة التقدم المحرز في ملف إنتاج النظائر المشعة بالجزائر.