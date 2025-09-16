الجزائر مسرحا لِمباراة منتخبَي الصومال والموزمبيق

لاعبو منتخب الصومال في فترة تحمية العضلات، قبيل مواجهة نظرائهم من المضيف الأوغندي في تصفيات المونديال، بِتاريخ الـ 8 من سبتمبر الحالي.

قال اتحاد الموزمبيق لِكرة القدم، الثلاثاء، إن مباراة منتخب بلاده والمضيّف الصومالي ستُجرى بِالجزائر.

ولم يكشف اتحاد الكرة الموزمبيقي عن اسم الملعب الجزائري، علما أن الصومال لا تملك ميدانا مؤهّلا لِاحتضان المقابلات الرسمية الدولية.

وتُقام مباراة المنتخب الصومالي وضيفه الموزمبيقي، لِحساب الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم.

وقبل مواجهة الصومال، يستضيف المنتخب الموزمبيقي بِميدانه “إستاديو دو زمبيتو” بِالعاصمة مابوتو فريق غينيا كوناكري، لِحساب الجولة التاسعة من تصفيات المونديال.

هذا وأعلن الناخب الوطني الموزمبيقي تشيكينيو كوندي عن استدعاء 39 لاعبا استعدادا لِهاتَين المقابلتَين، ضمن قائمة موسّعة (أوّلية/ مدرجة أدناه).

ويعني هذا الأمر أن مباراة “محاربي الصحراء” والمضيف الصومالي، ستُجرى أيضا بِالجزائر، للسبب ذاته المذكور أعلاه.

وتندرج مباراة الجزائر والمضيّف الصومالي، في إطار الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وتُجرى الجولتان التاسعة (قبل الختامية) والعاشرة (الأخيرة) من تصفيات المونديال، في فترة ما بين الـ 6 والـ 14 من أكتوبر المقبل.

ونسّق رئيس الاتحاد الكرة الجزائري وليد صادي مع نظيره الصومالي علي عبدي محمد هذه البرمجة، الإثنين. على هامش الجمعية العامة للاتحاد العربي لِكرة القدم، بِالعاصمة السعودية الرياض. كما تُبرزه الصورة المدرجة أدناه. علما أن مسؤولي الكرة الصومالية وراء هذا الاقتراح.