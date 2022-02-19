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الجزائر
رئيس المجلس الشعبي الوطني يؤكد:

الجزائر مع بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية

الشروق
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الجزائر مع بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية
رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، من القاهرة، إلى ضرورة تكثيف التعاون وتحيين الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حسب ما أفاد به السبت بيان للمجلس.

ورافع بوغالي، خلال كلمة ألقاها في أشغال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، من أجل “تكثيف التعاون وتحيين الاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب”، محذرا من أن هذه الآفة “استطاعت التأقلم مع الإجراءات التي اتخذت لمقاومتها وتجفيف مصادر تمويلها”.

كما شدد على “أهمية ضمان الأمن والسلم لبلدان المنطقة”، مبرزا ضرورة “إسماع كلمة العالم العربي بين الأمم، لاسيما في ظل تسارع الأحداث الدولية وتنافس الدول على الهيمنة”.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي، دعا رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى “التحضير الجماعي لما بعد جائحة كورونا، وذلك من أجل بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

ولدى تطرقه إلى القضية الفلسطينية، جدد بوغالي التأكيد على “تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني الذي لا يزال يعاني من بطش الاحتلال الصهيوني على مرآى من العالم”، مجددا في هذا المقام “دعم الجزائر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

س.ع

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