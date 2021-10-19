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الجزائر
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى

الجزائر ملتزمة بعدم التدخل في شؤون الغير

الشروق
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الجزائر ملتزمة بعدم التدخل في شؤون الغير
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ئيس المجلس الإسلامي الأعلى، غلام الله بوعبد الله

جدد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، غلام الله بوعبد الله، الثلاثاء في المؤتمر الإسلامي الـ35 للوحدة الإسلامية بالعاصمة الإيرانية طهران، التأكيد على التزام الجزائر بدعوتها إلى ”الوحدة والتعاون بين الدول مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والسعي إلى ترسيخ العيش المشترك”، حسبما ورد في بيان عن المجلس.

وأوضح المصدر أن رئيس المجلس الأعلى دعا في كلمته بالمؤتمر المنعقد في الفترة ما بين 19 و24 أكتوبر الجاري، “المسلمين إلى المسارعة للابتعاد عن الفرقة والصدام والتوجه نحو الوحدة والتقليل من الخلافات كما هو منهج الدولة الجزائرية الداعية دائما إلى الوحدة والتعاون بين الدول مع عدم التدخل في شؤون الداخلية للغير والسعي إلى ترسيخ العيش المشترك”.

وحذر غلام الله من مخاطر صهينة الإسلام قائلا: “إنني أغتنم فرصة انعقاد المؤتمر الإسلامي لأحذر المسلمين من الانصياع إلى الخطر الطاغي الذي يهدف إلى صهينة الإسلام كما فعل بالمسيحية”، معتبرا أن ”النتائج الأولية بدأت بالظهور”.

وأضاف قائلا إن “التوبيخ الأشد خطورة اليوم على الأمة الإسلامية يتمثل بصفة خاصة في سعي الفكر الصهيوني العنصري الذي وضع سيطرته على الديانة المسيحية التي نشأت منها تيارات مسيحية متصهينة مثل المذهب اليوولستاتي الإنجيلي الذي يتبعه عدد كبير من مسيحيي الغرب”.

س.ع

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