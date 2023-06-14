الجزائر من أهم حلفاء روسيا بإفريقيا والشراكة معها استراتيجية

خلال منتدى الأعمال الروسي-الجزائري.. وزير التنمية ريشيتنيكوف:

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، الأربعاء بموسكو، أن الجزائر تمثل شريكا رئيسيا لبلاده في القارة الافريقية، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى تكثيف جهودهم لتعميق التعاون الاقتصادي الثنائي.

وقال ريشيتنيكوف في كلمة ألقاها خلال أشغال منتدى الأعمال الروسي-الجزائري، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن “الشراكة مع الجزائر استراتيجية”، مضيفا أن “الجزائر تظل من أهم حلفائنا بالقارة الافريقية”.

واعتبر الوزير الروسي أن “الرؤى متطابقة بين البلدين بالنسبة للكثير من الأحداث الجارية في مجالات السياسة والاقتصاد”، لافتا إلى أن “المفاوضات بيننا تجري على أعلى مستويات لتعطي دفعا كبيرا للعمل الثنائي في مجالات مختلفة، بما فيها الاقتصاد والابتكار”.

وفي هذا السياق، أبرز ريشيتنيكوف تمسك بلاده بمسار تعزيز المبادلات التجارية مع الجزائر وتنويعها، مشيرا إلى أن حجم التبادل البيني ارتفع بنحو 70 بالمائة في سنة 2022.

وصرح في هذا الإطار قائلا: “نحن نؤكد بكل رضا على أن مجال التجارة بين بلدينا قد ارتفع بدرجة كبيرة، ويتم العمل على تنويع التصدير من مختلف المنتجات الزراعية وغيرها”.

وبالموازاة مع تطوير العلاقات التجارية، فإن “مستوى الاستثمارات في نمو وتوسع مستمرين”، في عدة قطاعات بما في ذلك الطاقة، والصناعة الصيدلانية، والنقل واللوجيستيك، والبنى التحتية، حسب ذات المتحدث الذي لفت ايضا إلى رغبة بلاده في التعاون في المجالات المالية، وبالأخص ما يتعلق بعمليات الدفع البنكي.

كما أكد الوزير أهمية مواصلة المشاورات لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال مختلف المنتديات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها القمة الروسية الافريقية المزمع تنظيمها خلال الصيف المقبل.

من جهته، أشار رئيس جمعية الأعمال الروسية “ديلوفايا روسيا”، أليكسي ريبيك، إلى أهمية تعميق التعاون الاقتصادي مع الجزائر التي تعتبر إحدى الدول التي تحظى بمكانة “أولوية” بالنسبة لرجال الأعمال الروس، “خاصة في ظل الاضطرابات التي يعرفها العالم حاليا”.

واعتبر بهذا الخصوص أن قطاع الفلاحة يشكل أحد المجالات التي ينبغي تطوير العمل الثنائي فيها، مشيرا إلى أن معظم المنتجات الفلاحية الجزائرية مطلوبة في روسيا ويمكن تصديرها إليها.

كما أبدى اهتمام الشركات الروسية بالتعاون مع الجزائر في مجال بالابتكار والتقنيات العالية، حيث يمكن للتكنولوجيات الروسية أن تسهم في الرفع من نوعية المنتجات وتطوير التصنيع بالجزائر.

وأشار أيضا إلى اهتمام رجال الأعمال الروس بالاستثمار في مجال الطيران خاصة في مجال الشحن.