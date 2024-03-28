-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
بـ203 شركة منتجة للأدوية:

الجزائر من أهم منتجي الأدوية في افريقيا

الشروق أونلاين
  • 166
  • 0
الجزائر من أهم منتجي الأدوية في افريقيا
ح. م
قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الجزائر أصبحت من أهم منتجي الأدوية في إفريقيا بـ203 شركة منتجة للأدوية.

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الجزائر أصبحت من أهم منتجي الأدوية في إفريقيا، بحيث بلغ عدد الشركات المنتجة للأدوية بالجزائر 203 شركة.

علي عون، كشف في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس 28 مارس، أن الصادرات الصيدلانية بلغت  12.6 مليون دولار عام 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 17 مليون دولار في 2024.

كما أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مع وصولها إلى نسبة 70 بالمائة من تغطية السوق الوطنية.

مقالات ذات صلة
ارتفاع في أسعار النفط

ارتفاع في أسعار النفط

الإدراج الرسمي لأسهم “القرض الشعبي” في بورصة الجزائر

الإدراج الرسمي لأسهم “القرض الشعبي” في بورصة الجزائر

نقل بحري.. هذا هو برنامج الرحلات الصيفي نحو 4 موانئ أوروبية

نقل بحري.. هذا هو برنامج الرحلات الصيفي نحو 4 موانئ أوروبية

استحداث 16 ألف منصب عمل عبر 17 ولاية قريبًا

استحداث 16 ألف منصب عمل عبر 17 ولاية قريبًا

هذا هو عدد المؤسسات المبتكرة في الجزائر

هذا هو عدد المؤسسات المبتكرة في الجزائر

13 مؤسسة ناشئة تستفيد من برنامج “هواوي سبارك”

13 مؤسسة ناشئة تستفيد من برنامج “هواوي سبارك”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد