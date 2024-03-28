الجزائر من أهم منتجي الأدوية في افريقيا

بـ203 شركة منتجة للأدوية:

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الجزائر أصبحت من أهم منتجي الأدوية في إفريقيا بـ203 شركة منتجة للأدوية.

قال وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الجزائر أصبحت من أهم منتجي الأدوية في إفريقيا، بحيث بلغ عدد الشركات المنتجة للأدوية بالجزائر 203 شركة.

علي عون، كشف في جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، اليوم الخميس 28 مارس، أن الصادرات الصيدلانية بلغت 12.6 مليون دولار عام 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 17 مليون دولار في 2024.

كما أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، حسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، تطور الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مع وصولها إلى نسبة 70 بالمائة من تغطية السوق الوطنية.