الجزائر من الدول الأولى عالميا في حماية حقوق الطفل

قالت إنها مسؤولية الجميع.. شرفي:

أكدت رئيسة المفوضة والهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، مريم شرفي، الثلاثاء أن الجزائر قطعت أشواطا مهمة في مجال حماية حقوق الطفولة وترقيتها، ما جعلها تصنف من بين الدول الأولى عالميا التي تعطي أهمية لحقوق الطفل من خلال سن جملة من القوانين التي تهدف إلى ترقية حقوق الطفل وتحميه من مختلف أشكال العنف وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن الجزائر كانت سباقة في الانضمام إلى كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة.

وقالت لدى استضافتها في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة إن حماية الطفولة مسؤولية الجميع سواء قطاعات الدولة أو جمعيات المجتمع المدني مبرزة الدور الذي تلعبه لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها والمشكلة من 16 قطاعا وزاريا وممثلي الأسلاك الأمنية وفعاليات المجتمع المدني، حيث تجتمع شهريا مرة واحدة للحديث عن مواضيع تتعلق بالطفولة.

كما أشارت المتحدثة ذاتها إلى الآليات التي وضعتها الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها من خلال وضع الرقم (11.11) من أجل أن يكون حلقة اتصال بينها وبين المواطنين والعائلات الجزائرية من أجل طرح انشغالاتهم المتعلقة بالطفولة، حيث يتم يوميا تلقي نحو 10 آلاف مكالمة هاتفية عبارة عن إرشادات في حين تم تسجيل عدد قليل جدا للإخطارات.

وأكدت شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية الطفولة ترفع سنويا تقريرا لرئيس الجمهورية تبرز فيه وضعية الطفولة وما تم إنجازه لصالح الطفولة في الجزائر، مشيرة إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر تكاد تكون منعدمة.