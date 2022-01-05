الجزائر من بين المرشحين للفوز بكأس إفريقيا

أسطورة كرة القدم الكاميرونية السابق باتريك بومبا:

يعتقد باتريك بومبا، أسطورة كرة القدم الكاميرونية السابق، أن منتخب بلاده أحد المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2021. وتستضيف الكاميرون نهائيات النسخة 33 من كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من جانفي الجاري وحتى 6 فيفري المقبل.

وقال بومبا، في تصريحات خاصة لمراسل “المصري اليوم” المصرية: “أعتقد أن المرشحين للفوز بكأس الأمم الإفريقية هم الكاميرون والسنغال والجزائر، بالإضافة إلى نيجيريا، الذي يمتلك منتخبًا قويا”.

وأضاف: “علينا أن ندخل المباراة الأولى أمام بوركينا فاسو في حالة جيدة، فهي بداية جديدة للبطولة، سنرى يوم الأحد مُنافسًا قويا. لذلك، يجب توخي الحذر أمامه. ونحتاج أيضا إلى بعض الحظ للفوز وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة”.

وأكمل: “الأمر المهم هو أن نتعامل مع المباراة بشكل جيد للغاية، علينا أن نلعب مباراة جيدة وأن نحقق الفوز وثلاثة النقاط، خاصةً أن مباريات الافتتاح دومًا تُمثل عقدة للبلد المُستضيف للبطولة”. وعن توقعاته بشأن حظوظ منتخب مصر في البطولة، أوضح النجم صاحب الـ 49 عامًا: “علينا تهيئة الظروف لأداء أفضل مما كانت عليه الحال في البطولة الأخيرة، التي استضافتها مصر، لقد كان المستوى مُخيبا للآمال تمامًا”.

وواصل: “أعتقد أن محمد صلاح سيمنح المنتخب المصري القوة الهجومية الخارقة، فهو واحد من أفضل لاعبي العالم حاليًا، ويُقدم مستويات مُذهلة للغاية مع ناديه ليفربول، لذلك أتوقع أنه يصنع الفارق خلال مُنافسات البطولة”.