الجزائر… من زيارةٍ بابوية إلى قوةٍ ناعمة تُقنع العالم

في لحظةٍ تتقدّم فيها الرمزية على البروتوكول، استقبل الجزائر قداسة بابا الفاتيكان، لا بوصفه ضيفًا رسميًا فحسب، بل باعتباره صوتًا روحيًا عالميًا اختار أن يخاطب إفريقيا من بوابتها الجزائرية.

ليست الزيارة حدثًا عابرًا في سجل العلاقات، بل مدخلًا تأويليًا لفهم تموضع الجزائر في عالمٍ يبحث عن معنى بعد أن أنهكته صراعات المصالح.

هناك، حيث يلتقي المتوسط بذاكرةٍ عريقة، ويعلو جامع الجزائر الأعظم كعلامةٍ حضارية تُجسّد توازن الهوية بين الأصالة والانفتاح، تتكثّف صورة بلدٍ يريد أن يعرّف نفسه للعالم خارج ثنائية القوة الصلبة وحدها: أرضُ إيمانٍ لا إقصاء فيه، وفضاءُ حوارٍ لا تصادم فيه.

وفي هذا المشهد، يكتسب اللقاء بين رأس الدولة ورأس الكنيسة الكاثوليكية بعدًا يتجاوز الثنائي إلى الكوني؛ إعلانًا رمزيًا عن إرادة الجزائر في أن تكون منصّةً للتقريب، وصوتًا للحوار بين الأديان في زمن الانقسامات.

وتتلاقى هذه الرمزية مع رؤية السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، التي تسعى إلى ترسيخ الجزائر كقوة توازن، تُعيد الاعتبار للدبلوماسية الهادئة وللقيم الجامعة، وتوسّع أدوات التأثير من مجال الصفقات والملفات إلى فضاء المعنى والرمز.

فحين تتحدث الدول بلغة المصالح، تختار الجزائر أن تُضيف إليها لغة القيم؛ وحين تضيق الجغرافيا بخطوط التوتر، تفتح هي جسورًا من الثقة.

وفي خلفية هذا الحضور، يقف التاريخ شاهدًا على أن الجزائر لم تكن يومًا أرض قطيعة، بل فضاء تلاقي.

فمن ترابها خرج القديس أوغسطينوس، ابن سوق أهراس وعنابة، الذي صاغ بفكره جسرًا مبكرًا بين الإيمان والعقل، وبين إفريقيا وأوروبا.

استحضار أوغسطينوس هنا ليس زخرفًا تاريخيًا، بل تثبيتٌ لسرديةٍ جزائرية تقول إن هذا البلد كان، منذ قرون، مختبرًا حيًا لحوار الحضارات قبل أن يتحول المصطلح إلى شعارٍ دولي.

وهكذا، تتحول الزيارة البابوية من حدثٍ بروتوكولي إلى مفتاحٍ لفهم جوهر القوة الناعمة الجزائرية: قوة لا تُبنى على فائض النفوذ، بل على عمق الرسالة، ولا تُقاس بما تفرضه، بل بما تُقنع به.

الجزائر… حين تتكلم القيم بلغة السياسة

حين تتكلم الجزائر، تُصغي الجغرافيا… ويتذكّر التاريخ أن له قلبًا.

في عالمٍ يتنازع على صخب القوة وصلابة الحديد، تطلّ الجزائر ككلمةٍ هادئةٍ، تستمدّ حضورها من صدق نضالٍ لم يخفت صداه، ومن روحٍ صاغتها الزوايا على مهلٍ من النور والصبر.

ليست الجزائر في معجم السياسة دولةً فحسب، بل ذاكرةٌ حيّة تمشي على قدمين، وصوتٌ يزن الكلمات بميزان القيم.

فمن رماد الاستعمار خرجت شعلة الحرية، ومن رمال الصحراء نبتت زوايا علمٍ وسلامٍ تسري أنوارها نحو الساحل وعمق إفريقيا.

وحين تجلس الجزائر إلى طاولة العالم، لا تحمل تهديدًا ولا طمعًا، بل إيمانًا بأن الإنسان أثمن من المعركة، وأن القيم أطول عمرًا من النفوذ.

هي البلد الذي يملك من تاريخه سلاحًا، ومن روحه جناحًا؛ وحين تمزج بينهما تصنع ما تعجز عنه الجيوش والصفقات: قوةً ناعمةً تُخاطب الوجدان الإنساني بلغةٍ من نور، وتجعل من السياسة فعلًا أخلاقيًا، ومن الدبلوماسية رسالة في معنى الوفاء.

أولًا: الذاكرة التحررية… رأسمال أخلاقي قابل للتحويل

لم يكن تاريخ الجزائر مجرد مسارٍ نحو الاستقلال، بل كان تأسيسًا لمنظومة قيم إنسانية جعلت منها دولةً ذات ضمير.

فالكفاح الطويل ضد الاستعمار لم يُنتج سيادةً سياسية فحسب، بل رسّخ مدرسةً في الصبر والإصرار، وأهدى للعالم مثالًا حيًا على أن الحرية تُنتزع حين تتوافر لها الإرادة والمعنى.

هذا الإرث يمنح الجزائر مصداقية أخلاقية نادرة في فضاءات الجنوب العالمي، ويجعلها وسيطًا مؤتمَنًا في قضايا العدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

غير أن الرصيد المعنوي، في عالمٍ متغيّر، لا يكفي بذاته؛ إذ يتطلّب إدارة ذكية تُعيد ترجمته إلى سياسات وخطابات معاصرة. فالمعارك لم تعد تُخاض بالبندقية فقط، بل بالأفكار والرؤى والمواقف المتوازنة.

ومن هنا، تكتسب الزيارة البابوية معناها الإضافي: تحويل الذاكرة التحررية إلى لغةٍ كونية للحوار، تُخاطب الضمير الإنساني من موقع الاحترام، وتعيد صياغة التاريخ كجسرٍ للتفاهم لا كحائطٍ للانغلاق.

ثانيًا: الزوايا والمذهب المالكي… الروح التي تعبر القارات

تمتلك الجزائر ثروةً روحيةً هائلة، تتجسّد في الزوايا والمذهب المالكي والوسطية وهي منظومة يمكن تسميتها بـ“الثلاثية الذهبية” للهوية الدينية الجزائرية.

هذا النسق لا يقتصر على الفقه، بل يشكّل رؤيةً متوازنة تجمع بين النص والعقل، وبين الدين والوطن، وتُحوّل الإيمان إلى قوةٍ أخلاقيةٍ مضادّة للتطرف.

من رحم هذه الزوايا خرجت أسماءٌ خالدة، وامتد أثرها إلى عمق الساحل الإفريقي عبر الطرق التيجانية والقادرية والرحمانية، حاملةً قيم الاعتدال والسكينة.

فغدت الجزائر مركز إشعاعٍ روحي يُشدّ إليه الرحال، ومنبعًا لهويةٍ دينيةٍ معتدلة أسهمت في تحصين مجتمعاتٍ كاملة من الانقسام.

وفي هذا الأفق، لا تبدو زيارة البابا حدثًا منفصلًا، بل امتدادًا طبيعيًا لهذه الرسالة؛ حيث يلتقي خطاب الاعتدال الإسلامي مع قيم السلام التي ينادي بيها الفاتيكان، في مساحةٍ مشتركة عنوانها: الإنسان أولًا.

هنا، تتجلى القوة الناعمة في أسمى صورها: أن تصل إلى القلوب دون أن تفرض حضورك بالقوة.

ثالثًا: نحو دبلوماسيةٍ روحية جزائرية

إن الجمع بين الذاكرة التحررية والعمق الروحي يفتح أمام الجزائر أفقًا لدبلوماسية جديدة، يمكن توصيفها بـ“الدبلوماسية الروحية”: دبلوماسية تُراكم الثقة بدل التوتر، وتبني الجسور بدل الاصطفافات.

ويمكن ترجمة هذا المسار إلى خطوات عملية من خلال:

دبلوماسية الزوايا: إنشاء فضاء إفريقي جامع للطرق ذات الامتداد الجزائري، يعقد لقاءات دورية حول دور القيم في مواجهة التطرف.

التكوين الديني الوسطي: إطلاق برامج تدريب للأئمة الأفارقة وفق المرجعية المالكية، بما يعزّز موقع الجزائر كمصدرٍ للتكوين الروحي الآمن.

المسار الثقافي الصوفي: تحويل الزوايا والمقامات إلى مساراتٍ ثقافية وسياحية تربط بين التاريخ والإيمان والتنمية.

الإعلام الروحي: إنتاج أعمال وثائقية ودرامية تُعرّف بأعلام الجزائر الروحيين ودورهم في مقاومة الاستعمار وبناء الهوية.

حوار الأديان: تحويل الفضاءات الدينية إلى منصّات لقاء بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وفي هذا السياق، تمثّل الزيارة البابوية لحظة تأسيسية يمكن البناء عليها لترسيخ الجزائر كمنصةٍ دولية للحوار بين الأديان والثقافات، تُعيد الاعتبار للدبلوماسية الأخلاقية في عالمٍ يفتقدها.

رابعًا: الجمال… حين تتحول الجغرافيا إلى رسالة

تملك الجزائر رصيدًا طبيعيًا قلّ نظيره: سواحل متوسطية تمتد على أكثر من ألف وستمائة كيلومتر، وصحراء كبرى تُعد من أعظم الكنوز الجيولوجية والروحية في العالم.

هذا التنوع يمنحها قدرة على تطوير “سياحة ناعمة” تجمع بين البعد البيئي والثقافي والروحي.

ومن خلال حملات رقمية ذكية، ومسارات سياحية تربط بين المدن التاريخية والفضاءات الروحية والعمق الصحراوي، يمكن للجزائر أن تعيد تقديم نفسها كوجهةٍ تُعاش لا تُزار فقط. ومع الزخم الرمزي الذي تمنحه الزيارة البابوية، تتعزز هذه الصورة، لتصبح الجزائر تجربةً إنسانية متكاملة، حيث يلتقي الجمال بالمعنى.

خاتمة: الجزائر… حين تصبح الرسالة نفوذًا

إن الجزائر التي خطّت على صفحة القرن العشرين ملحمة التحرر، تكتب اليوم فصلها الجديد بمداد القيم والروح والمعنى. فمن سطوة البارود إلى سموّ الفكرة، ومن معركة الاستقلال إلى معركة الوعي، يتشكّل حضورٌ مختلف في المشهد الدولي.

وزيارة بابا الفاتيكان ليست سوى تجلٍّ لهذا التحول: انتقالٌ من قوةٍ تُقاوم إلى قوةٍ تُقنع، ومن تاريخٍ يُروى إلى رسالةٍ تُعاش. ومن أوغسطينوس إلى الزوايا، ومن جامع الجزائر إلى عمق إفريقيا، تتشكل ملامح بلدٍ يُعيد للسياسة معناها الإنساني، وللدبلوماسية بعدها الأخلاقي.

هذه هي الجزائر التي نريد أن نُقدّمها للعالم:

بلدٌ يحمل ذاكرة المجد في يد، ومفاتيح الروح في الأخرى،

بلد يقول للأمم بصوتٍ هادئٍ وعميق:

لسنا دولة تبحث عن مكانٍ في التاريخ…

بل ذاكرةٌ تمنح التاريخ معناه.