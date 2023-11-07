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حسب ما كشف عنه وزير الاتصال

الجزائر “مهتمّة” بإطلاق منصّتها الخاصة للتواصل الاجتماعي

الشروق أونلاين
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الجزائر “مهتمّة” بإطلاق منصّتها الخاصة للتواصل الاجتماعي
ح.م
وزير الاتصال محمد لعقاب

السلطات الجزائرية مهتمّة، على أعلى مستوى، بإطلاق منصة محلية للتواصل الاجتماعي، حسب ما ذكره وزير الاتصال محمد لعقاب يوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال إجابة لعقاب على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، حول مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.

وقال لعقاب في معرض حديثه:”أشاطر النواب الذين طرحوا فكرة إنشاء منصة جزائرية للتواصل الاجتماعي”.

قبل أن يعقّب قائلا:”لأطمئنكم أكثر، هذا ليس انشغالكم أنتم فقط، بل هو انشغال القيادة العليا للبلاد أيضا”.

متابعا:”هو انشغال حقيقي بالنسبة لرئيس الجمهورية، وفي حدود علمي، لقد أعطى توجيهات للاجتهاد في هذا الاتجاه”.

وأضاف الوزير لعقاب:”هناك دول كثيرة تمتلك منصاتها الخاصة للتواصل الاجتماعي، فلما لا تكون لنا نحن الجزائريون، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بنا”.

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