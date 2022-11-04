الجزائر نجحت في إحياء التضامن العربي

الصحافة العربية تجمع على نجاح القمة

اهتمت الصحافة العربية بالدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي اختتمت أشغالها بالجزائر، حيث خصت بمساحات واسعة على صفحاتها في أعقاب تسجيل إجماع عربي على نجاحها وعلى كل المستويات، وذلك بعد تحقيق الهدف الذي سطر لها والمتمثل في “لم الشمل العربي”، والدفع بالعمل العربي المشترك.

وفي هذا الاطار، رأت صحيفة “الشرق” القطرية، أن الرسالة “القوية” التي وجهها قادة العرب، تمثل “إشارة رمزية” لروح التضامن العربي، والوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، والدفاع عن قضاياها، وهي تعبر عن صميم شعار “لم الشمل” الذي جعلته الجزائر “عنوانا” للقمة العربية الـ31، لافتة إلى أن مخرجات الدورة الـ31 وما تضمنه “إعلان الجزائر” من مواقف، جاءت “لتؤكد نجاح القمة في الخروج بنتائج من شأنها أن تنقل العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب بما يلبي طموحات الشعوب العربية في التنمية والازدهار، ويدعم الأمن والسلام في المنطقة”.

ومن جهتها، نقلت “بوابة الأهرام” المصرية عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح قوله، إن قمة الجزائر، “توصلت إلى قرارات مفيدة سيكون لها أثر إيجابي على العالم العربي”، مبرزا أهمية هذه القمة لانعقادها بعد غياب 3 سنوات والتوقيت الذي يأتي “في ظل ظروف دولية متطورة وخطيرة”.

وبدورها، ذكرت صحيفة “الوطن” القطرية، أن القضية الفلسطينية، “حظيت بالاهتمام الأكبر خلال اجتماعات “قمة الجزائر”، مشددة على أن إصلاح البيت الفلسطيني “يكتسي أهمية خاصة أكثر من أي وقت مضى من أجل مواجهة التحديات الصعبة”، ومشيدة بجهود الجزائر الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، ومواقفها الثابتة في دعم هذه القضية التي هي “قضية العرب جميعا”.

أما صحيفة “العين” الإمارتية، فأكدت على أن “قمة الجزائر”، “حققت هدفها في لم الشمل العربي”، حيث صبت كل اهتمامها بكل ما يخص المواطن العربي، ويقلقه وليس سياسيا فقط، بل حرصت على أهمية أمنه المائي والغذائي الذي أضحى مشكلة شائكة بالنسبة للأمن القومي للمنطقة.

وأشادت الصحفية بـ”إعلان الجزائر” الذي تضمن رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز العمل العربي المشترك، مبرزة “ضرورة العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده”.

ومن نفس المنظور، ثمنت صحيفة “المنار” الفلسطينية “إعلان الجزائر” لتبنيه ودعمه لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال بحق الشعب الفلسطيني.

واعتبرت جريدة “الحياة” الفلسطينية، بدورها، إعلان الجزائر “الواضح والصريح” بمركزية القضية الفلسطينية والإجماع العربي عليه “يؤشر على أن هناك فسحة من أمل يمكن أن تجمع الشمل، وعدم التراجع عن الثوابت وجر المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف عادلة”.

وأشادت بالجهود المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني، مرحبة بتوقيع الأطراف الفلسطينية على “إعلان الجزائر” المنبثق عن “مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية” المنعقد بالجزائر في 13 أكتوبر الماضي، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق هذا الهدف.

الصحافة ساهمت في نجاح القمة العربية بالجزائر

أشاد وزير الاتصال، السيد محمد بوسليماني الخميس، بجهود الصحافة الوطنية والأجنبية المعتمدة في تغطية أشغال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر. وكتب وزير الاتصال في رسالة بهذا الخصوص: “يطيب لي عقب النجاح الباهر لاحتضان بلادنا يومي الفاتح والثاني نوفمبر الجاري القمة العربية في دورتها الـ31، أن أتوجه بعميق الامتنان وبكل الاحترام لأسرة الصحافة الوطنية على تغطيتها الإعلامية الاحترافية” لهذه التظاهرة “الاستثنائية”. فمن خلال هذه التغطية، أكدت الصحافة الوطنية “خبرتها وحسها المهني والتزامها بقضايا الأمة العربية التي تحرص الجزائر دوما على لم شملها وتفعيل علاقات التعاون البينية لمواجهة الراهن الذي تعيشه منطقتنا وسط تجاذبات وتحديات دولية معقدة”، مثل ما أشار إليه بوسليماني.

وبعد أن دعاها إلى “مواصلة العمل والاهتمام بمرافقة جهود الدولة في تشييد ومواكبة بناء الجزائر الجديدة”، أعرب وزير الاتصال عن تمنياته بـ”المزيد من التميز للصحافة الوطنية التي شرفت المهنة والوطن الذي يمضي في صناعة الأمجاد والنجاحات بعزيمة وفي إطار وحدة الصف وتكامل الجهود”. كما حرص أيضا على الإشادة بدور الصحافة الأجنبية المعتمدة في تغطية هذا الحدث الهام.