الجزائر هي الأنسب لتصدير السيارات نحو إفريقيا والعالم العربي

رئيس الجمعية الإيطالية لصناعة المركبات باولو سكودييري:

أبدى مصنعون وشركات قطع غيار ايطالية كبرى اهتماما لافتا بالاستثمار في السوق الجزائرية، لمرافقة مشروع مجموعة “ستيلانتيس” الدولية للسيارات مالكة علامة “فيات”، بالنظر لحوافز ومزايا الاستثمار وخصوصا تكاليف الطاقة، ما يرشح الجزائر لأن تكون المركز الأنسب لتصدير السيارات نحو إفريقيا والبلدان العربية.

وفي هذا السياق شدد باولو سكودييري رئيس الجمعية الإيطالية لصناعة السيارات، خلال المنتدى الاقتصادي الذي عقد الاثنين والثلاثاء بمدينة تورينو بشمال غربي إيطاليا وخصص لآفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر، على أن العلاقات الثنائية بين البلدين تعززت منذ عدة عقود، مشيرا إلى أن ايطاليا تعتبر شريكا موثوقا وذو كفاءة عالية.

وأضاف سكودييري أن الجزائر توفر فرصا في غاية الأهمية، وبالتالي فهي المركز “Hub” الأنسب لتصدير السيارات نحو القارة الإفريقية وأيضا نحو البلدان العربية.

وأضاف باولو سكودييري خلال نفس المنتدى، حسب ما نقلته وسائل إعلام ايطالية محلية على غرار موقع “دينارو”، أن السوق الجزائرية تتوفر أيضا على ظروف جيدة وتنافسية للغاية بفضل تكلفة الطاقة الأقل انخفاضا مقارنة بما هو في أوروبا وبقية بلدان شمال إفريقيا، وخصوصا ما تعلق بالكهرباء والغاز اللذين يعتبران موردين أساسيين لقطاع النقل والمواصلات.

وكما هو معلوم، فإن الجمعية الإيطالية لصناعة السيارات “Anfia” هي تجمع مهني ضخم يضم مصنعين وشركات سواء من منتجي السيارات بمختلف العلامات، فضلا عن المئات من الشركات المتخصصة في تصنيع قطع الغيار وأجزاء ومكونات المركبات ذات الدقة والجودة العالية.

واعتبر رئيس الجمعية أن إمكانات الاستثمار المتاحة أمام الشركات الإيطالية المصنعة لقطع الغيار وأجزاء ومكونات السيارات في الجزائر، تعتبر فرصا وجب اقتناصها في منطقة بها آفاق جيدة للتطور الصناعي، ستستمر حتما في جذب فاعلين عالميين كبار للاستثمار بها في قادم السنوات، على حد تعبيره.

ويرى سكودييري أن الشركات الإيطالية التي لها التميز في الإنتاج المرتبط بمحركات الاحتراق الداخلي (ICE)، ستكون قادرة على مواصلة إبراز قدراتها في السوق الجزائرية.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” نقلا عن سكودييري دائما، أن الشركة التي يديرها وهي أدلر Adler المتخصصة في قطع الغيار ومكونات السيارات، قررت إقامة مصنع لها بمنطقة طفراوي بالقرب من مصنع فيات الذي بلغت نسبة انجازه 63 بالمائة، مشيرة إلى أن سكودييري أبلغ المصنعين الإيطاليين بتوفر عقار صناعي بمساحة 520 هكتار ومضمار للتجارب بمنطقة طفراوي وضع تحت تصرف الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.

من جهته كشف الرئيس التنفيذي لـ”فيات” أوليفييه فرانسوا خلال المنتدى ذاته بتورينو، أن العلامة الإيطالية من المنتظر أن تصل إلى إنتاج 90 ألف مركبة في غضون 3 سنوات أي بحلول عام 2027.