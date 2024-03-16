الجزائر وأذربيجان تعملان على الارتقاء بعلاقاتهما إلى “مرتبة التميز”

قال المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في الجزائر، إلتشين أميربايوف، أن الجزائر وأذربيجان توليان “اهتماما خاصا” لتعزيز علاقات التعاون والارتقاء بعلاقاتهما إلى مرتبة التميز.

أميربايوف، وفي مقابلة صحفية لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم، السبت 16 مارس، اعتبر “إنشاء بعثات دبلوماسية في العاصمتين قد عزز بالتأكيد العلاقات بين البلدين، كما أن الاتصالات على أعلى مستوى، وخاصة بين أعضاء حكومتينا، الذين أجروا الكثير من التبادلات في السنوات الأخيرة، تظهر الاهتمام المتبادل”.

كما شدد المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في الجزائر على ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين باكو والجزائر.

إلتشين أميربايوف أشار إلى أن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، زار الجزائر العاصمة بمناسبة قمة جامعة الدول العربية التي كان ضيف شرفها، وأكد أن بلاده تأمل في الترحيب برئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر باكو حول تغير المناخ (COP29) المقرر عقده في نوفمبر المقبل.

امكانات مهمة للتعاون في مجال الطاقة

وقال “هناك رغبة كبيرة من جانبنا في الترحيب بالرئيس الجزائري في هذا المؤتمر. وهذا من شأنه تعزيز علاقاتنا الثنائية”.

كما أوضح المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان، أن بلاده ترغب في بث حياة جديدة في التعاون الثنائي للارتقاء به إلى أعلى مستوى، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.

مشيرا إلى أن قطاع الطاقة يعد “مجال التعاون الأول بين البلدين”، خاصة فيما يتعلق بالطاقات المتجدد، ووصف إمكانات التعاون في هذا المجال بأنها “مهمة”، وأعرب عن أسفه لعدم استغلال هذه الإمكانية بشكل كامل.

كما أعلن إلتشين أميربايوف عن وجود اتصالات بين الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” وشركة النفط الأذربيجانية “سوكار” حول كيفية تنظيم التجارة في منتجات الطاقة الجزائرية وأيضا حول ربط شبكات النقل الخاصة بهما.

تعزيز التنسيق على المستوى الدولي

المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني، وفي مقابلته مع وكالة الأنباء، اعتبر أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين “منخفضة ولا تعكس تميز العلاقات السياسية”.

لكنه أكد أن “إنشاء اللجنة الحكومية المشتركة وإنشاء مجلس لرجال الأعمال يمكن أن يعزز العلاقات الاقتصادية”.

دوليا، أكد المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان على أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف “هناك تعاون وثيق ومثمر للغاية بين بلدينا على مستوى مختلف الهيئات الدولية. ويمكننا الاعتماد على تعاون مفيد وفعال بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.