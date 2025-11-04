الجزائر وأذربيجان.. لجنة مشتركة لتوسيع التعاون الاقتصادي والعلمي

وقع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الثلاثاء، رفقة نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، اتفاقا ثنائيا يقضي بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين.

وجرى التوقيع خلال استقبال عطاف، لوزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان، جيهون بيراموف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. حسب ما أفاد بيه بيان للخارجية.

وبهذه المناسبة، أجرى الوزيران لقاءً على انفراد أعقبته محادثات موسّعة سمحت باستعراض الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وأذربيجان.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة البناء على ما يجمع البلدين من تطابق لوجهات النظر على الصعيد السياسي وتثمين ما يحوزان عليه من مقومات هامة على الصعيد الاقتصادي بغية الارتقاء بالتعاون الثنائي الى مستويات واعدة.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين.