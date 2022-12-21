الجزائر وألمانيا يبحثان تعزيز التعاون في مجال صناعة السيارات

بحث وزير الصناعة أحمد زغدار مع كاتبة الدولة البرلمانية لدى وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية فرانشزكا برانتنر تعزيز التعاون في مجال صناعة السيارات.

وأفادت وزارة الصناعة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الوزير زغدار استقبل الثلاثاء كاتبة الدولة البرلمانية لدى وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية٠السيدة فرانشزكا برانتنر، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وأوضحت الوزارة أن اللقاء الذي حضرته سفيرة ألمانيا بالجزائر، إليزابيت وولبرز، ووفد من وزارة الاقتصاد الألمانية، وإطارات من وزارة الصناعة، تمحور حول واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية وآفاق وسبل تطويرها وتعزيزها لترقى لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية بين البلدين.

ووأضافت أن الجانبين أكدا إرادة بلديهما لتعزيز التعاون المشترك، مختلف المجالات التي يمكن أن تشكل فرصا للشراكة بين الجزائر وألمانيا لاسيما تلك المتعلقة بالصناعات الميكانيكية خاصة فيما تعلق بصناعة المركبات، الصناعات التحويلية، الغذائية، الصيدلانية، الكيميائية.

وفي حديثه، تطرق الوزير زغدار إلى الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها الجزائر والتي تجعل منها أحد أهم وجهات الاستثمار، كما أبرز الضمانات، التحفيزات والمزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين داعيا المؤسسات الألمانية إلى استغلالها وتجسيد مشاريعهم في الجزائر.

وجددت من جانبها كاتبة الدولة الألمانية، تأكيدها على اهتمام بلادها في ترقية وتطوير تعاونها مع الجزائر معربة عن أملها في توسيع الديناميكية والحركية الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الثنائية.