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الجزائر وأمريكا تبحثان سبل ترقية العلاقات التجارية

الشروق أونلاين
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الجزائر وأمريكا تبحثان سبل ترقية العلاقات التجارية
ح.م
جانب من لقاء وزير التجارة مع السفيرة الأمريكية

استقبل وزير التجارة كمال رزيق، الاثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيت مور أوبين، حيث بحث الطرفان سبل ترقية العلاقات التجارية البينية.

وحسب بيان للوزارة فقد تباحث رزيق خلال هذا اللقاء مع السفيرة الأمريكية “سبل ترقية العلاقات التجارية البينية وآليات الرقي بها في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

واستعرض الوزير”عمق العلاقات التجارية التي تجمع البلدين”, مؤكدا “حرص الجزائر التام على الرفع من وتيرة التعاون الثنائي مع الشريك الأمريكي في القطاع التجاري من خلال زيادة حجم المبادلات التجارية وتكثيف الزيارات وتبادل الوفود وإعطاء دفع جديد لمجلس الأعمال الجزائري الأمريكي”.

كما تطرق إلى “جاذبية السوق الجزائرية من جانب التحفيزات التي يمكن ان يستفيد منها المستثمرون”, يضيف ذات المصدر.

من جانبها، نوهت السفيرة الأمريكية “بكل الشراكات الاقتصادية الناجحة المحققة لحد الساعة”, معربة عن “سعادتها كون بلادها ضيفة شرف الطبعة المقبلة لمعرض الجزائر الدولي”.

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