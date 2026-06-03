الجزائر وأمريكا تطلقان ورشة لتسويق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لدعم الابتكار

انطلقت ورشة عمل تكوينية جزائرية–أمريكية متخصصة في تسويق الملكية الفكرية وإدارة نقل التكنولوجيا، بهدف دعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، وتعزيز قدراتها في مجالات الابتكار وتثمين المعرفة.

وأشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أمس الثلاثاء بمقر “A-Venture”، على افتتاح أشغال هذه الورشة، بحضور القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، مارك شابيرو. وتُنظم هذه المبادرة بالتعاون مع برنامج التعاون (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية، في إطار دعم النظام البيئي للابتكار وتعزيز كفاءة حاضنات الأعمال.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن الجزائر تولي أهمية كبيرة للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ هذه الثقافة عبر آلية تمويل تتكفل بكافة الرسوم المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع للمبتكرين، بما في ذلك التسجيل على المستوى الدولي. واعتبر أن هذا التكوين يمثل إضافة نوعية في مسار تعزيز ثقافة الملكية الفكرية، مستشهدًا بالمشاركة الواسعة للحاضنات الجامعية ومراكز نقل التكنولوجيا، ما يعكس أهمية المبادرة وجدواها.

ويشرف على تأطير الورشة خبراء من جامعة كورنيل الأمريكية ووزارة التجارة الأمريكية، حيث يتضمن البرنامج الممتد على ثلاثة أيام سلسلة من العروض والتكوينات المتخصصة في إنشاء وتسيير مكاتب نقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، واستراتيجيات تسويق الابتكار، وتطوير الحاضنات الجامعية.

كما يُخصص اليومان المواليان لجلسات استشارية ومرافقة فردية لفائدة الحاضنات ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار (CATI) والمؤسسات الناشئة المشاركة، بهدف تعزيز قدراتها في مجال تثمين الملكية الفكرية وتسويق التكنولوجيا.

ويشارك في هذا البرنامج 20 حاضنة أعمال جامعية، و10 مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار (CATI)، إضافة إلى 10 مؤسسات ناشئة تمتلك أو تطور أصولًا في مجال الملكية الفكرية، بما يعزز ديناميكية الابتكار داخل الجامعات الجزائرية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع الشركاء الأمريكيين.

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع يمتد على ستة أشهر، يتضمن برامج تكوين متعددة تشمل مختلف جوانب الابتكار والمؤسسات الناشئة، بهدف تعزيز التعاون الجزائري–الأمريكي في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وتمكين المؤسسات الجزائرية من الولوج إلى الأسواق الدولية واستقطاب استثمارات وخبرات أجنبية.