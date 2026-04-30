الجزائر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون التجاري في المنتجات الفلاحية

بحث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، مع نائب وزير التجارة والتعاونيات الأوغندي، فريدريك نغوبي غومي، سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، مع التركيز على توسيع الشراكة في مجال المنتجات الفلاحية ذات المصدرين الحيواني والنباتي.

وجاء هذا اللقاء مساء أمس الأربعاء في إطار بحث آفاق التعاون الاقتصادي، حيث ناقش الطرفان الإمكانات المتوفرة لدى الجزائر وأوغندا لإعطاء دفعة قوية للتبادل التجاري، من خلال تصدير واستيراد عدد من المنتجات، من بينها البن والكاكاو ومسحوق الحليب والتمور والخضر والفواكه، إلى جانب مختلف المواد الطازجة والمصنّعة التي من شأنها تعزيز الميزان التجاري البيني.

واتفق الجانبان على تشجيع المتعاملين الاقتصاديين في البلدين للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة، سواء في الجزائر أو أوغندا، بما يساهم في توسيع فرص التعاون والاستثمار.

كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى لرجال الأعمال يهدف إلى استكشاف مجالات الاستثمار المتاحة وبحث فرص إقامة شراكات اقتصادية مربحة للطرفين، في خطوة ترمي إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية إلى مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وجرى اللقاء بحضور سفير جمهورية أوغندا لدى الجزائر، حيث أكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.