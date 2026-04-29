الجزائر وأوغندا تبحثان تعزيز الشراكة التجارية وتفعيل مجلس الأعمال المشترك

بحث وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، مع نائب وزير التجارة والتعاونيات لجمهورية أوغندا، فريديريك نغوبي غومي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع التركيز على توسيع المبادلات وترقية الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين.

وخلال اللقاء الذي جرى اليوم بمقر الوزارة، تم استعراض الإمكانات المتاحة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر وأوغندا، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم فرص الاستثمار والشراكة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تجسيد الأهداف المتفق عليها في مجال التكامل الاقتصادي والتجاري، مع التأكيد على ضرورة تشجيع المبادلات البينية واستكشاف مجالات تعاون جديدة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-الأوغندي باعتباره آلية أساسية لتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

كما شدد الطرفان على دعم التعاون الاقتصادي الإفريقي وتعزيز الشراكة الثنائية في إطار فرص اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في تطوير التجارة البينية داخل القارة وترقية حجم الصادرات بين الدول الإفريقية.