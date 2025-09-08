-- -- -- / -- -- --
الجزائر وأوغندا توقعان على اتفاقية تعاون

وقع وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، يوم الاثنين 8 سبتمبر، بالجزائر العاصمة، مع نظيره الأوغندي، ماتيا كسايجا، على اتفاقية تعاون ثنائية بين الجزائر وأوغندا، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، تهدف الاتفاقية الموقعة بمقر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية، الى تسهيل الإجراءات الجبائية والإدارية والجمركية بين البلدين، لخلق بيئة ملائمة لإنشاء المشاريع المهيكلة التي أقرها الرئيس تبون وتشرف عليها الوكالة. كما تتمحور الاتفاقية حول مشروع رائد يتمثل في تجديد وتوسيع مستشفى كتاكوي في شرق أوغندا، حسب المصدر ذاته.

