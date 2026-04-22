الجزائر وإسبانيا تبحثان تعزيز الشراكة الثنائية وتفعيل مخرجات زيارة مارس

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الأربعاء، سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر راميرو فيرناندز باشيير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن المحادثات شكّلت فرصة متجددة لاستعراض واقع العلاقات بين البلدين، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتطويرها عبر تجسيد مخرجات زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس إلى الجزائر نهاية مارس الماضي.

وجرت تلك الزيارة بدعوة من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، حيث يسعى الطرفان إلى دفع التعاون المشترك إلى مستويات أعلى من خلال تفعيل نتائجها وتعزيز التنسيق الثنائي.