الجزائر وإسبانيا تبحثان تعزيز الشراكة الثنائية وتفعيل مخرجات زيارة مارس
استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الأربعاء، سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر راميرو فيرناندز باشيير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن المحادثات شكّلت فرصة متجددة لاستعراض واقع العلاقات بين البلدين، مع التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتطويرها عبر تجسيد مخرجات زيارة العمل التي قام بها وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس إلى الجزائر نهاية مارس الماضي.

وجرت تلك الزيارة بدعوة من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، حيث يسعى الطرفان إلى دفع التعاون المشترك إلى مستويات أعلى من خلال تفعيل نتائجها وتعزيز التنسيق الثنائي.

مقالات ذات صلة
وحدة لإنتاج 2000 طن سنويا من “الباراسيتامول” تدخل الخدمة شهر سبتمبر

وحدة لإنتاج 2000 طن سنويا من “الباراسيتامول” تدخل الخدمة شهر سبتمبر

عدل 3: انطلاق عملية دفع الجزء الثاني من الشطر الأول

عدل 3: انطلاق عملية دفع الجزء الثاني من الشطر الأول

القضاء على تذبذب المياه بالانتقال إلى جيل ثان من مصانع التحلية

القضاء على تذبذب المياه بالانتقال إلى جيل ثان من مصانع التحلية

هذا ما بحثه الرئيس تبون مع أمين منظمة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للطاقة

هذا ما بحثه الرئيس تبون مع أمين منظمة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للطاقة

البروفيسور خياطي على رأس المجلس الوطني لذوي الاحتياجات

البروفيسور خياطي على رأس المجلس الوطني لذوي الاحتياجات

أمراض جلدية خطيرة تهدد الجزائريين بسبب العلاج الذاتي

أمراض جلدية خطيرة تهدد الجزائريين بسبب العلاج الذاتي

