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اقتصاد

الجزائر وإسبانيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والإنتاج المشترك

الشروق أونلاين
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الجزائر وإسبانيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والإنتاج المشترك
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العلم الجزائري والعلم الإسباني

بحث رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، كمال مولى، مع المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية، خوان لويس خيمينو تشوكارو، سبل تعزيز المبادلات الاقتصادية الثنائية وتطوير الشراكات والإنتاج المشترك بين البلدين.

وجرى اللقاء أمس الأحد بحضور أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وممثلي الاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل (CEOE)، في إطار الجهود الرامية إلى توطيد التعاون الاقتصادي بين الجزائر وإسبانيا وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة.

وشكل الاجتماع فرصة استراتيجية لتنسيق الجهود بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، ومناقشة آليات تعزيز التعاون الثنائي بما يدعم المبادلات التجارية ويشجع مشاريع الإنتاج المشترك.

ويأتي هذا اللقاء تزامناً مع مشاركة المملكة الإسبانية كضيف شرف في الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، المقرر تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 27 جوان 2026 بقصر المعارض (صافكس).

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