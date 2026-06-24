الجزائر وإسبانيا تتفقان على تفعيل مجلس الأعمال المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية

اتفقت الجزائر وإسبانيا على تسريع إعادة تشكيل مجلس الأعمال الجزائري-الإسباني وإعادة تفعيل نشاطه، بهدف توفير إطار مؤسساتي دائم يجمع رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين من البلدين ويدعم إطلاق مشاريع شراكة نوعية تعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الإمكاناتها المتاحة.

وجاء هذا الاتفاق خلال استقبال وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس الثلاثاء، لسفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر راميرو فرنانديز باشيير، بحضور المدير العام للتجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة الإسبانية، وفق بيان للوزارة.

وتركزت المباحثات على واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير المبادلات التجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما ناقش الطرفان آفاق توسيع الشراكة الاقتصادية بين المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر وإسبانيا، مع التأكيد على أهمية تشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مجتمع الأعمال في الجزائر وإسبانيا، بما يساهم في رفع حجم المبادلات التجارية وتطوير الاستثمارات المشتركة.