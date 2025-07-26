الجزائر وإيطاليا تعززان تعاونهما في مجالات البريد والاتصالات والتكنولوجيا

وقّع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، ونظيره الإيطالي وزير المؤسسات والصناعة، أدولفو أورسو، مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وإيطاليا في مجالات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

وحسب بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فإن التوقيع جاء على هامش الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية الرفيعة المستوى، التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارته الرسمية إلى إيطاليا.

وتركّز مذكرة التفاهم على عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تطوير البنية التحتية للاتصالات، وخاصة ما يتعلق بعرض النطاق الترددي الدولي والشبكات البحرية، وتحديث خدمات البريد والاتصالات بما يخدم مواطني البلدين ويضمن استمراريتها في مختلف الظروف، إلى جانب تحسين كفاءات العاملين من خلال تنظيم دورات تكوينية وورش عمل فنية مشتركة.

كما تنص الاتفاقية على دعم الشراكة بين المتعاملين في قطاع الاتصالات لتعزيز الربط البيني الدولي، وتطوير خدمات البيانات المتنقلة، والحوسبة السحابية، وحلول الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، إلى جانب مجالات حيوية مثل أمن البيانات، والأمن السيبراني، والاتصالات الراديوية، وإدارة الطيف الترددي، وتشجيع الابتكار.

وخلال لقائه مع الوزير الإيطالي، أكد زروقي على متانة العلاقات الجزائرية الإيطالية، مشيرًا إلى أنها تشهد تحولاً نوعيًا نحو شراكة مستقبلية قائمة على رؤية مشتركة وخارطة طريق واضحة لبناء فضاء رقمي آمن ومترابط ومبتكر.

وشدد الوزير على أن السيادة لم تعد تقتصر على الحدود الجغرافية، بل تشمل أيضًا البيانات والتكنولوجيا والبنى التحتية الرقمية، داعيًا إلى جعل التعاون الجزائري-الإيطالي نموذجًا رائدًا في التكامل الرقمي والسيادة الرقمية المشتركة في ظل التحولات العالمية.

وفي ختام اللقاء، جدّد زروقي التزام الجزائر بتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ مضامين الاتفاق، مؤكدًا عزم الحكومة على اتخاذ خطوات عملية تضمن تجسيد هذا التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.