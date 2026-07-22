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الجزائر
المدير العام للأمن الوطني استقبل نظيره الإيطالي

الجزائر وإيطاليا توحدان الجهود ضد الجريمة المنظمة

الشروق أونلاين
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الجزائر وإيطاليا توحدان الجهود ضد الجريمة المنظمة

استقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الأربعاء، المدير العام للأمن العمومي الإيطالي، فيتوريو بيزاني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين.

واستهلت الزيارة بعقد محادثات ثنائية بين الجانبين، قبل أن تتوسع إلى وفدي الشرطة الجزائرية والإيطالية، حيث تم بحث سبل تعزيز آليات التعاون الشرطي المشترك وتطوير التنسيق العملياتي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية، وفقا لبيان صادر عن الشرطة الجزائرية.

وأشاد الطرفان، خلال اللقاء، بمستوى التعاون القائم بين شرطة البلدين، لاسيما في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية، والجرائم السيبرانية، إلى جانب تعزيز برامج التكوين والتدريب وتبادل الخبرات.

وعلى هامش الزيارة، وقع المدير العام للأمن الوطني ونظيره الإيطالي بروتوكول تعاون تقني يهدف إلى تعزيز الآليات الميدانية والعملياتية بين شرطة البلدين، بما يدعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

ومن المقرر أن يشارك المدير العام للأمن العمومي الإيطالي، بصفته ضيف شرف، في الاحتفالات المخلدة للذكرى الرابعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

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