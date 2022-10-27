الجزائر واجهت السويد بِلاعبين من القسمَين الثاني والثالث عام 1989

التقني كمال لموي (رحمه الله) الذي درّب "الخضر" في مباراة السويد عام 1989.

يعود المنتخب الوطني الجزائري إلى السويد في الـ 19 من نوفمبر المقبل، بعد غياب دام 33 سنة.

وكان “الخضر” قد واجهوا منتخب السويد ودّيا في الـ 31 من ماي 1989، وخسروا بِثنائية نظيفة.

ولُعبت المباراة بِميدان “بيهرن أرينا”، الذي يقع في مدينة أوربرو السويدية، تحت إدارة تحكيم دانماركي.

وكان المنتخب الوطني بِصدد التحضير لِأربع مقابلات أمام كوت ديفوار وزيمبابوي، في إطار دور المجموعات الذي يسبق المحطّة التصفوية الختامية لِتصفيات كأس العالم 1990. بينما كان فريق السويد يتمرّن تأهّبا لِبقية مقابلات تصفيات مونديال إيطاليا.

ودرّب المنتخب الوطني الجزائري في هذه المباراة التقني الرّاحل كمال لموي، الذي اختار التشكيلة الأساسية التالية (مع ذِكْرِ أنديتهم في تلك الفترة):

حراسة المرمى: العربي الهادي (شبيبة الأبيار).

خطّ الدّفاع: مراد رحموني (جمعية إلكترونيك تيزي وزو)، فضيل مغارية (جمعية الشلف)، كمال عجاس (وفاق سطيف)، رشيد أدغيغ (جمعية إلكترونيك تيزي وزو).

خطّ الوسط: سي الطاهر شريف الوزاني (مولودية وهران)، عبد الوهاب معيش (مولودية الجزائر)، موسى صايب (شبيبة تيارت)، الأخضر بلومي (مولودية وهران).

خطّ الهجوم: رابح ماجر (فالونسيا الإسباني)، محمد بن عبو (سريع غليزان).

لاعبان احتياطيان (دخلا إلى أرضية الميدان في الشوط الثاني): المدافع عبد الرزاق بلغربي (جمعية الشلف)، والمهاجم جمال تلمساني (فيلكران الفرنسي).

ووجب التذكير بِأن بن عبو كان هدّاف البطولة الوطنية عامَي 1988 و1990، مع النادي ذاته سريع غليزان. فيما كان عجاس ومغارية رفقة بلغربي والهادي زمن مواجهة السويد يرتدون أزياء نوادي وفاق سطيف وجمعية الشلف وشبيبة الأبيار في البطولة الوطنية للقسم الثاني. غير أن عجاس عاد مع “النّسر الأسود” إلى حظيرة النّخبة نسخة 1989-1990، بينما انتقل مغارية بعد نهاية الموسم إلى النادي الإفريقي التونسي، ونزل الهادي إلى القسم الثالث، وهو ما جعله يترك الأبيار بِاتّجاه جمعية إلكترونيك تيزي وزو. أمّا جمال تلمساني، فكان يُمثّل ألوان فريق فيلكران من بطولة الدرجة الثالثة الفرنسية.

وبِعبارة أخرى، وظّف المدرب لموي خمسة لاعبين ينشطون في القسمَين الثاني والثالث، ضد المنتخب السويد.

أمّا أبرز لاعب في صفوف منتخب السويد، فكان حارس المرمى الشهير توماس رافيلي، الذي ساهم بِقوّة في إحراز فريقه الوطني المركز الثالث في مونديال أمريكا 1994 (الصورة المُدرجة أدناه).

بقيت الإشارة إلى أننا تطرّقنا إلى آخر مباراة لـ “الخضر” لُعبت بِالسويد، وليس بِالجزائر التي سبق الحديث عنها في تقرير آخر.