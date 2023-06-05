الجزائر والأرجنتين تسعيان لإنتاج مواد صيدلانية مبتكرة  

تحادث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، السيد علي عون مع وفد أرجنتيني تقوده وزيرة الصحة الدكتورة كارلا فيزوتي حول أفق وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية في لقاء جمعهما اليوم الإثنين 5 جوان في مقر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

حسب بيان الوزارة، الطرفين بحثا سبل و آليات تنشيط و تفعيل التعاون بين البلدين خصوصا في مجال إنتاج الصيدلاني، من خلال إقامة شراكات بين مصنعي المواد الصيدلانية الجزائريين والأرجنتينيين في كل من القطاع العام والخاص وتعزيزها.

بالإضافة إلى التركيز على المكانة الاستراتيجية والريادية لكل من الجزائر والأرجنتين على المستوى الإقليمي والقاري وفرص و آفاق إبرام هذا النوع من الشراكة بهدف “إنتاج مواد صيدلانية مبتكرة ذات القيمة المضافة العالية كبديل لاستيرادها وتعزيز صادراتها ، مما سيعزز ويرسخ مكانة كل من الجزائر والأرجنتين كقطب صيدلاني على المستوى القاريين”.

كما تم أيضا على هامش هذا اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والإدارة الوطنية للأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية الأرجنتينية.

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مذكرة التفاهم تهدف إلى “تبادل المعلومات و المعرفة و الخبرات فيما يتعلق بتسجيل المواد الصيدلانية و المصادقة على المستلزمات الطبية، مراقبة الجودة، إصدار الشهادات للممارسات الحسنة للتصنيع”.

كما ستسمح بتعاون أفضل فيما يخص عنصر تكوين وتأهيل الموارد البشرية، بالإضافة إلى تشجيع الشراكة بين مختلف المنتجين الصيدلانيين ومن الاستفادة من الخبرة الارجنتينية في المجال الصيدلاني.