الجزائر والاتحاد الأوروبي تبحثان إمكانيات التعاون في قطاع الموارد المنجمية النادرة

بحث كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، مع المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج بالمفوضية الأوروبية، ستيفانو سانيينو، تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة إضافة إلى إمكانيات التعاون في قطاع الموارد المنجمية النادرة.

ووفقا لما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم، خلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، 22 أفريل، ناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، في إطار الحوار الطاقوي المنتظم بين الجانبين.

وسمح اللقاء بتقييم التقدم المحرز في التعاون الثنائي، خصوصاً في مجالات تطوير مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الانتقال الطاقوي وتعزيز الفعالية الطاقوية، وكذا خفض الانبعاثات مع التأكيد على أهمية تبني تكنولوجيات نظيفة وتقنيات حديثة ومستدامة في هذا المجال.

كما تم التطرق إلى المبادرات الإقليمية الرامية إلى دعم الاستثمار الأخضر والانتقال الطاقوي في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، من خلال مشاريع تشجع الابتكار وتُيسّر ولوج المؤسسات الناشئة والصغيرة إلى منظومة الطاقات المتجددة، إلى جانب دعم التكوين وتطوير الموارد البشرية، وتوطين صناعة المعدات والمكونات الطاقوية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والخبرة الأوروبية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول مشروعات طموحة قيد التطوير، على غرار مشروع الربط الكهربائي “ميدلينك” الذي يهدف إلى تعزيز الربط الطاقوي بين الجزائر وأوروبا، وكذا مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين “SoutH2 Corridor”، الذي يهدف إلى تصدير الهيدروجين الأخضر الجزائري عبر إيطاليا، ألمانيا والنمسا، نحو السوق الأوروبية، بما يضمن الأمن الطاقوي ويُسهم في تحقيق التحول الأخضر في الفضاء الأورو-متوسطي.

كما تم التطرق إلى إمكانيات توسيع التعاون إلى قطاع الموارد المنجمية النادرة، التي تُعد عنصراً أساسياً في تطوير وتخزين الطاقة المتجددة، مع بحث سبل تشجيع الاستثمار الأوروبي في هذا المجال الواعد، وفقا لذات المصدر.