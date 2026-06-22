الجزائر والبوسنة تبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية

بحث مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مع وفد من جمهورية البوسنة والهرسك سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الشراكات الثنائية، مع الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين وتنظيم زيارات لرجال الأعمال والمستثمرين لاستكشاف فرص الاستثمار وتجسيد مشاريع شراكة ميدانية.

وجاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وفداً بوسنياً يقوده المدير العام للوكالة البوسنية لترقية الاستثمارات الأجنبية، ماركو كوباتليا، وفق ما أفاد به بيان للمجلس.

وشارك في اللقاء نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الواحد كرار، إلى جانب نائب رئيس منظمة أرباب العمل البوسنية “المنظمة الاستراتيجية البوسنية”، إيديتا توركوفيتش.

وتناول الطرفان خلال المحادثات آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتطوير المبادلات التجارية، وتوسيع مجالات التعاون والشراكات الثنائية في مختلف القطاعات.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على الشروع في إعداد مذكرة تفاهم بين المنظمتين، فضلاً عن التحضير لزيارات متبادلة لرجال الأعمال والمستثمرين بهدف التعرف على فرص الاستثمار المتاحة وبحث إمكانات إقامة شراكات اقتصادية على أرض الواقع.

ويقوم الوفد البوسني حالياً بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في الطبعة السابعة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي، الذي تفتتح فعالياته اليوم الاثنين.