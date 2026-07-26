الجزائر والسنغال تتفقان على ضرورة إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم الأحد، 26 جويلية، بمقر الوزارة، وزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج لجمهورية السنغال، الشيخ نيانغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

أجرى الوزيران لقاءً على انفراد، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية في بيان.

وسمحت هذه المحادثات، حسب المصدر ذاته، “بإجراء تقييم شامل لواقع العلاقات الجزائرية-السنغالية، واستشراف آفاق توطيدها في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما المحروقات، الطاقة، الصناعة الصيدلانية، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني، وكذا تعزيز المبادلات التجارية البينية بالاستفادة من المزايا التي توفرها منطقة التجارة الحرة الأفريقية.”

واتفق الطرفان بهذا الصدد “على ضرورة إعادة تفعيل آليات التعاون الثنائي لإعطاء زخم جديد لهذه العلاقات، خاصة من خلال التحضير لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية-السنغالية قبل نهاية السنة الجارية، وإعادة بعث مجلس رجال الأعمال الجزائري-السنغالي.”

وعلى صعيد آخر، تبادل الطرفان “وجهات النظر والتصورات بخصوص المسائل الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.”