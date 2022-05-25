الجزائر والسودان.. تكثيف التعاون وتوافق حول ليبيا

انعقاد الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي

أكد الجانبان الجزائري والسوداني على ضرورة تكثيف التعاون في المجال التجاري والاقتصادي وفي القطاعات الأخرى كالطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى تأهيل وبناء القدرات وتدريب الدبلوماسيين السودانيين وغيرها من ميادين التعاون، كما اتفقا على التحضير الجيد للدورة القادمة للجنة المشتركة.

وجاء ذلك خلال انعقاد لجنة المشاورات السياسية الجزائرية – السودانية في دورتها الثالثة يومي 22 و23 ماي الجاري بالجزائر العاصمة، والتي جرت أشغالها بمقر وزارة الشؤون الخارجية برئاسة مشتركة بين المدير العام للبلدان العربية بالوزارة، السفير نور الدين خندودي، ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السودانية، السفير المنصور إبراهيم بولاد، وتم خلالها استعراض علاقات التعاون الثنائي وآفاق تعزيزها في شتى المجالات وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والدولية، تناول الطرفان الأزمة في ليبيا، حيث أكدا على ضرورة اعتماد الحوار السياسي الشامل كأسلوب لتسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين وأهمية تنظيم الانتخابات وتوحيد المؤسسات ودعم مسار المصالحة الوطنية، لحماية سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، مع التأكيد على أهمية دور آلية دول الجوار في مرافقة الأشقاء الليبيين لتجاوز الأزمة.

وبخصوص قضية الصحراء الغربية، اتفق الطرفان على تشجيع جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للصراع في الصحراء الغربية، وهي القضية المسجلة في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، ودعيا طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى حل دائم وعادل وفق الشرعية الدولية وبما يضمن السلم والاستقرار في المنطقة.

وحول موضوعي سد النهضة والوضع في منطقة الساحل، خلص الطرفان إلى التوافق على أن المفاوضات بين السودان ومصر وأثيوبيا هي أفضل السبل للتوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يكفل حقوق جميع الأطراف بشكل عادل ومنصف.

كما قدم الوفد الجزائري، بذات المناسبة، مقاربة الجزائر بخصوص الوضع في منطقة الساحل القائمة على رفض التدخل الأجنبي في المنطقة، مبرزا دور لجنة الأركان العملياتية المشتركة، ومقرها تمنراست، في التعاون بين الدول الأعضاء.