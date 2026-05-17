الجزائر و”السويدي إلكتريك” تسعيان لإنجاز محطات كهرباء بعدد من الدول الإفريقية

دعما لتموقع الجزائر كشريك محوري في الأسواق الطاقوية الإقليمية والدولية

بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مع وفد من كبار المسؤولين في مجمع “السويدي إلكتريك” المصري، وضعية التعاون مع الشريك المصري، ومستوى تقدم العمل فيما يتعلق بجملة الاتفاقيات التي تربط المتعامل الطاقوي الجزائري “سونلغاز” وشركة “السويدي إلكتريك”.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان، خلال الاجتماع الذي جرى اليوم الأحد، 17 ماي، بمقر الوزارة، ثمّن الوزير “مستوى التزام الشريك المصري بتنفيذ مختلف تعهداته”، كما أشار “إلى أن من أولويات القطاع حاليًا تعزيز الولوج إلى الأسواق الإفريقية، وهو ما يتطلب إقامة شراكات استراتيجية قوية مع شركاء موثوقين، لاسيما على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.”

الوزير عجال أكد كذلك أن تصنيع المعدات الطاقوية، والهندسة، وإنجاز محطات إنتاج الكهرباء ومراكز التحويل، تُعد من بين المجالات الأكثر طلبًا في الأسواق الخارجية، “ما يستدعي تكثيف التعاون وتوحيد الجهود للاستفادة من الفرص المتاحة”.

واقترح الوزير على الشريك المصري “العمل على تجسيد مشروع مشترك لإنجاز محطات لإنتاج الكهرباء بعدد من الدول الإفريقية، في إطار شراكة تقوم على مبدأ “رابح ـ رابح”، كما دعا إلى دراسة إمكانية إنشاء شركة مشتركة تُعنى أساسًا بالأسواق الخارجية وتطوير المشاريع الدولية.”

أما رئيس مجلس إدارة “السويدي-إلكتريك”، أحمد السويدي، فأعرب من جانبه “عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم مع مجمع “سونلغاز” وقطاع الطاقة والطاقات المتجددة، مؤكّدًا حرص مجمع “السويدي إلكتريك”على توسيع مجالات التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة، خاصة في الأسواق الأجنبية والإفريقية.”