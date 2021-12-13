الجزائر والسويد تبحثان مشاريع شراكة في القطاع الصناعي

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، الاثنين سفير مملكة السويد بالجزائر، بجورن هاكمارك، أين بحثا إقامة مشاريع شراكة بين الجانبين في قطاع الصناعة.

وحسب بيان الوزارة فقد استقبل وزير الصناعة زغدار سفير السويد بالجزائر، وخلال اللقاء إستعرض الطرفان واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية الجزائرية والتي يطمح البلدان إلى تعزيزها لترقى إلى مستوى علاقاتهما التاريخية.

وحسب المصدر ذاته، أكد زغدار رغبة الجزائر في تعزيز شراكتها الصناعية مع السويد وفق قاعدة رابح-رابح لاسيما في مجال المناولة الصناعية.

من جانبه أبدى السفير السويدي إرادة بلاده لتكثيف علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر مشيرا إلى اهتمام العديد من المؤسسات السويدية بالاستثمار في الجزائر نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها، يضيف البيان.

وأضاف البيان أن الجانبان إتفقا على تنظيم منتديات ولقاءات أعمال تضم رجال الأعمال في البلدين بهدف بحث وتحديد فرص الشراكة المثمرة.