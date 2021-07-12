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الجزائر

الجزائر والصحراء الغربية.. انطلاق عملية ترسيم الحدود

الشروق أونلاين
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الجزائر والصحراء الغربية.. انطلاق عملية ترسيم الحدود

أشرفت اللجنة الجزائرية الصحرواية، على وضع اللمسات الأخيرة لعملية ترسيم الحدود بين البلدين يومي 14 و15 جوان الماضي بتندوف بإقليم الناحية العسكرية الثالثة.

ووفقا لما جاء في مجلة الجيش في عددها الأخير فقد اعتمدت اللجنة في إعداد تقريرها النهائي على ما تم إنجازه في الفترة الممتدة من 2 إلى 10 ماي 2021 بالإضافة إلى عملية رصد الإحداثيات و استخراج الخط الحدودي.

وشارك في أشغال اللجنة عن الجانب الجزائري اللواء زرهوني عمار توفيق رئيس مصلحة الجغرافي والكشف عن بعد لأركان الجيش الوطني الشعبي، وعن الجانب الصحراوي الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق للجمهورية الصحراوية سيدي أوغال.

وتأتي العملية في إطار جهود الجزائر في ترسيم الحدود الوطنية مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

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