الجزائر والصومال تؤكدان على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري

استقبل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وزير التجارة والصناعة لجمهورية الصومال الفيدرالية، محمود أحمد آدم، وذلك على هامش مشاركته في الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، الذي تحتضنه الجزائر.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، شكل هذا اللقاء، اليوم السبت 6 سبتمبر، بالجزائر العاصمة، فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شدد الطرفان على ضرورة تطوير الشراكات بين الجزائر والصومال في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل التجارب والخبرات بما يساهم في ترقية المبادلات التجارية وتدعيم الروابط الاقتصادية.