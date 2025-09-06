-- -- -- / -- -- --
الجزائر والصومال تؤكدان على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري

الشروق أونلاين
وزارة التجارة
جانب من اللقاء

استقبل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وزير التجارة والصناعة لجمهورية الصومال الفيدرالية، محمود أحمد آدم، وذلك على هامش مشاركته في الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، الذي تحتضنه الجزائر.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، شكل هذا اللقاء، اليوم السبت 6 سبتمبر، بالجزائر العاصمة، فرصة للتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما شدد الطرفان على ضرورة تطوير الشراكات بين الجزائر والصومال في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تبادل التجارب والخبرات بما يساهم في ترقية المبادلات التجارية وتدعيم الروابط الاقتصادية.

شركة إسبانية تفتح خطا بحريا جديدا نحو الجزائر

رزيق يستقبل أمين عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية

رسميا.. “فيات غراندي باندا” رابع طراز لمصنع “فيات” بوهران

250 مغترب جزائري في يوم المجتمعات الإفريقية العالمية

عيون الهند على سوق الجزائر للسيارات والدواء والإلكترونيات والطاقة

تمويل 9 آلاف مشروع مصغر خلال السداسي الأول من 2025

