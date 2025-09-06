-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري

محمد فاسي
الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون في الفلاحة والصيد البحري
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
جانب من المباحثات

أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أمس الجمعة، مباحثات مع وزير التجارة والصناعة لجمهورية الصومال الفدرالية محمود أحمد آدم، الذي يزور الجزائر للمشاركة في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، وذلك بحضور سفير الصومال بالجزائر يوسف أحمد حسن.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن الجانبان أشادا بجودة العلاقات التي تجمع الجزائر والصومال، مؤكدين إرادتهما المشتركة للارتقاء بها إلى مستوى شراكة ملموسة تعزز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي، خاصة في ميادين الثروة الحيوانية والصيد البحري والمدخلات الفلاحية، إلى جانب بحث إمكانيات الاستثمار والتكوين ومشاركة الجزائر خبرتها في القطاع الفلاحي.

