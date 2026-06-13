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اقتصاد

الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الدبلوماسية الاستثمارية

الشروق أونلاين
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الجزائر والصومال تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل الدبلوماسية الاستثمارية
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
جانب من اللقاء

بحث المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت، مع سفير الجزائر لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، محمد عليم، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المؤسساتي بين البلدين، مع التركيز على تطوير الشراكات وتفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية.

وشكل اللقاء، الذي جرى بمقر الوكالة بحضور إطارات من المؤسسة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي، بما ينسجم مع توجه الجزائر الرامي إلى تعميق علاقاتها مع الدول الإفريقية وتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة.

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التنسيق والتواصل بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والبعثات الدبلوماسية، بهدف تحسين تدفق المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار والتعاون، وتسهيل التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر والصومال.

ويأتي هذا اللقاء عقب حصول محمد عليم على موافقة السلطات الصومالية لاعتماده سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية.

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