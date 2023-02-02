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رياضة

الجزائر والصومال في افتتاحية “كان” الأشبال

علي بهلولي
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الجزائر والصومال في افتتاحية “كان” الأشبال
ح.م
أفواج "كان" الأشبال بِالجزائر

كشفت “الكاف”، الخميس، عن جدول مقابلات بطولة إفريقيا أشبال، نسخة الجزائر 2023.

وتنطلق البطولة لِفئة أقلّ من 17 سنة، بِتنظيم مباراة الافتتاح بين الجزائر والصومال، في الـ 29 من أفريل المقبل على الساعة الثامنة مساءً، بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

ويخوض تلاميذ الناخب الوطني رزقي رمان المباراة الثانية أمام السنيغال، بِالميدان ذاته في الـ 2 من ماي المقبل على الساعة الخامسة مساءً. ويتبارون في الجولة الثالثة والأخيرة مع الكونغو برازافيل، بعد ثلاثة أيّام من ذلك وعلى الساعة الثامنة مساءً بِملعب براقي.

ويُقام اللّقاء النهائي بِالميدان العاصمي ذاته في الـ 19 من ماي المقبل على الساعة الثامنة مساءً، بينما يحتضن ملعبا “محمد حملاوي” بِقسنطينة و”19 ماي 1956″ بِعنابة، لقاءات الفوجَين الثاني والثالث، على التوالي.

وتُجرى المنافسة لِأوّل مرّة بِحضور 12 منتخبا للأشبال، بدلا من 8 فرق، قُسّموا على 3 مجموعات مناصفة. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج إلى ربع النهائي، فضلا عن منتخبَين حازا أفضل رتبة ثالثة.

وتحصد المنتخبات الأربعة التي تبلغ نصف النهائي تأشيرات تمثيل إفريقيا في مونديال أقلّ من 17 سنة، المُبرمج بِالبيرو في نوفمبر القادم.

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