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اقتصاد

الجزائر والصين تبحثان الشراكة في مشاريع طاقوية ومنجمية

الشروق أونلاين
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الجزائر والصين تبحثان الشراكة في مشاريع طاقوية ومنجمية
ح.م
جانب من لقاء الوزير عرقاب بالسفير الصيني

بحث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، مع سفير الصين لدى الجزائر لي ليان خه، علاقات التعاون ومشاريع الشراكة الثنائية الطاقوية والمنجمية بين البلدين.   

وأوضح بيان لوزرة الطاقة، الاثنين، أن الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية الممتازة في مجال الطاقة والمناجم، وأشادا بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين الجزائر والصين في مجال الطاقة والمناجم، بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين.

كما تم خلال هذا اللقاء استعراض المشاريع الجارية في القطاع المنجمي بالجزائر ومع مجمع سوناطراك وفرص الاستثمار والشراكات المستقبلية، لاسيما في مجال الاستكشاف، إنتاج المحروقات،وفي مجال التنقيب المنجمي والمواد النادرة وتحويل الموارد المعدنية.

وأوضح البيان أن هذه المحادثات كانت أيضا فرصة أعرب فيها السفير الصيني عن ارتياحه للنتائج المحققة في ظل اتفاق الشراكة الذي يربط بين الجزائر والصين وعلى ثقته باستمرار هذا التعاون.

كما أعرب عن شكره للتعاون والتسهيلات المقدمة من الوزير ومن وزارة الطاقة والمناجم بغية تعزيز التعاون الجزائري الصيني.

كما عبرا الجانبان عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون في مجال الطاقة والمناجم بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والمنفعة المتبادلة.

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