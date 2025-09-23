الجزائر والصين تبحثان توسيع التعاون التجاري

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، سفير الصين لدى الجزائر، دونغ قوانغلي، لبحث آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، تناول واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين الجزائر والصين، مع التأكيد على السعي المشترك لتطويرها في ظل الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان خلال المباحثات على الإرادة المشتركة في توسيع مجالات التعاون الثنائي وتشجيع المبادرات التي من شأنها فتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية.

وبالمناسبة، هنأ السفير الصيني الجزائر على نجاحها في تنظيم معرض التجارة الإفريقية البينية، مشيدًا بالتنظيم المحكم ومخرجات المعرض التي اعتبرها انعكاسًا لحركية الاقتصاد الجزائري وانفتاحه على التعاون الإقليمي والدولي.