الجزائر والصين تبحثان توسيع التعاون في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي

استقبلت الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، وزير ونائب رئيس مكتب اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية، هان وينشيو، والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية تمت بطلب من الجانب الصيني، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الرقمية ذات الأولوية.

وشكل اللقاء الذي عُقد أمس الجمعة فرصة لتبادل وجهات النظر حول آليات تطوير التعاون في بناء مراكز البيانات، وتطوير البنى التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف آفاق توسيع الشراكات في تنفيذ المشاريع الرقمية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الإرادة المشتركة بين الجزائر والصين لتعزيز التعاون في المجال الرقمي، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، ويدعم مسار التحول الرقمي، ويسهم في تعزيز السيادة الرقمية.